হজ নিবন্ধনের সময় বাড়ল ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ছবি: সংগৃহীত

হজ নিবন্ধনের সময় আগামী বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) পর্যন্ত বাড়িয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত হজযাত্রী নিবন্ধনের সময় বাড়ানো হয়েছে। ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হজ-৩ শাখা থেকে এ-সংক্রান্ত পত্র জারি করা হয়েছে।

২০২৬ সালের হজে গমনে ইচ্ছুক ব্যক্তি, হজ এজেন্সি, হজ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত ব্যাংকসহ সংশ্লিষ্ট সবার উদ্দেশে এই পত্রে বলা হয়, বিশেষ বিবেচনায় সরকারি ও বেসরকারি উভয় মাধ্যমের হজযাত্রী নিবন্ধনের সময়সীমা আগামী ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হলো। এ সময়ের মধ্যে হজে গমনে ইচ্ছুকদের নিবন্ধন করে তাঁদের হজ গমন নিশ্চিতের জন্য অনুরোধ করা হলো।

উল্লেখ্য, সৌদি সরকারের ঘোষিত রোডম্যাপ অনুসারে ১২ অক্টোবর হজযাত্রী নিবন্ধনের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়।

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়সরকারহজ
