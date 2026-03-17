ধর্ষণ প্রতিকারে বিশেষ পদক্ষেপ নেবে সরকার

সারা দেশে একের পর এক ধর্ষণকাণ্ডে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এ বিষয়ে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। সব মন্ত্রণালয় যৌথভাবে ধর্ষণ ও নারীর প্রতি সহিংসতার বিষয়গুলোর সঠিক বিশ্লেষণ, প্রতিকার ও বিচার ত্বরান্বিত করতে সব মন্ত্রণালয়কে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সভাপতিত্বে আজ মঙ্গলবার মন্ত্রিসভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক শেষে মন্ত্রিপরিষদ সচিব নাসিমুল গনি সাংবাদিকদের এ বিষয়ে বিস্তারিত জানান।
বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকার গঠিত হওয়ার পর নরসিংদী, গাজীপুর, চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডসহ বিভিন্ন স্থানে ধর্ষণ, হত্যাকাণ্ড ও নারীর প্রতি সহিংসতার বেশ কয়েকটি ঘটনা ব্যাপক আলোচিত হয়েছে। এসব ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের অধিকাংশই আইনের আওতায় এসেছে।
মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, বৈঠকে তিনটি নির্ধারিত অ্যাজেন্ডার বাইরে সাম্প্রতিক ঝড়-বৃষ্টি, ধর্ষণ ও নারীর প্রতি সহিংসতার বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ধর্ষণ মামলাগুলোর জন্য সব মন্ত্রণালয় মিলে বিশেষ পদক্ষেপ নিতে বলা হয়েছে।
উত্তরাঞ্চল ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে শিলাবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য জেলা প্রশাসকদের নিজস্ব তহবিল থেকে ব্যয় করার নির্দেশনা আসে মন্ত্রিসভার বৈঠক থেকে।
সচিব বলেন, ‘উত্তরাঞ্চলে শিলাবৃষ্টি হয়েছে। কৃষি ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে একযোগে কাজ করতে বলা হয়েছে। তারা ছুটির ভেতরে ক্ষয়ক্ষতির তালিকা তৈরি করবে। জেলা প্রশাসকদের নিজ নিজ তহবিল থেকে খরচ করতে বলা হয়েছে।’
বৈঠকে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সম্পূরক বাজেট অধ্যাদেশ এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেট অধ্যাদেশকে আইনে পরিণত করার প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়।
