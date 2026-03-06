জাতিসংঘে বাংলাদেশের প্রার্থী খলিলুর, ঢাকায় নিযুক্ত কূটনীতিকদের সমর্থন দিতে বললেন প্রধানমন্ত্রী

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের সভাপতি পদে বাংলাদেশের প্রার্থী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমানের প্রতি সমর্থন দিতে ঢাকায় নিযুক্ত কূটনৈতিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। আজ শুক্রবার ঢাকায় নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকদের সম্মানে বিশেষ ইফতার মাহফিলে এই আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী।
রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় এ ইফতারের আয়োজন করেন প্রধানমন্ত্রী। ইফতার অনুষ্ঠানে ঢাকায় কর্মরত বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত, হাইকমিশনার এবং কূটনৈতিক মিশনের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।
ইফতারের পূর্বমুহূর্তে প্রধানমন্ত্রী আমন্ত্রিত অতিথিদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন। ইফতারের আগে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় বাংলাদেশের সঙ্গে বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্রগুলোর দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক এবং উন্নয়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক ও পারস্পরিক সহযোগিতা আরও শক্তিশালী করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়। বৈশ্বিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা রক্ষায় বাংলাদেশের অঙ্গীকারের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী।
তারেক রহমান বলেন, মানবাধিকার সুরক্ষা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষা এবং সহনশীলতার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সরকারের সকল স্তরে দুর্নীতি মোকাবিলায় দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলেও জানান তিনি।
এই ইফতার মাহফিলে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর পরিবারের সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ এই আয়োজনে তাঁর সহধর্মিণী জুবাইদা রহমান এবং কন্যা ব্যারিস্টার জাইমা রহমান উপস্থিত ছিলেন।
চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে দেশে ৪৪৮টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৪৪৭ জন নিহত ও ১ হাজার ১৮১ জন আহত হয়েছেন। এসব দুর্ঘটনার মধ্যে ১৫১টি মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় ১৬৭ জন নিহত ও ১৩৭ জন আহত হয়েছেন। মোট দুর্ঘটনার মধ্যে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার হার ৩৩ দশমিক ৭০ শতাংশ।৩ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর পল্লবী এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে চাঁদাবাজি ও প্রতারণার মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে স্থানীয় ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর ও যুবলীগ নেতা তাইজুল ইসলাম চৌধুরী বাপ্পির বিরুদ্ধে অর্থ পাচারের মামলা করেছে সিআইডি। আজ শুক্রবার এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানিয়েছে সিআইডির প্রধান কার্যালয়ের...৪ ঘণ্টা আগে
ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে পুলিশের গুলিতে আহত মো. হোসেন আলীর চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে সহায়তা করেছেন বিএনপির চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তাঁর পক্ষ থেকে ‘আমরা বিএনপি পরিবার’-এর একটি প্রতিনিধিদল গাজীপুরে গিয়ে এ সহায়তা পৌঁছে দেয়।৫ ঘণ্টা আগে