‘নিরাপত্তার ঝুঁকি’ দেখিয়ে জাতীয় নবান্ন উৎসব বাতিল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ছবি: সংগৃহীত

জাতীয় নবান্ন উৎসব উদ্‌যাপন পর্ষদের আয়োজনে অনুষ্ঠেয় নবান্ন উৎসব বাতিল করা হয়েছে। এক বিবৃতিতে এটি জানিয়েছে উৎসব উদ্‌যাপন পর্ষদ। ১৬ নভেম্বর ছায়ানট মিলনায়তনে এটি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।

জাতীয় নবান্ন উৎসব উদ্‌যাপন পর্ষদের সাধারণ সম্পাদক নাঈম হাসান সুজা পর্ষদের ফেসবুক পেজে লিখেছেন, ‘অনিবার্য কারণবশত জাতীয় নবান্ন উৎসব উদ্‌যাপন পর্ষদ আয়োজিত ১ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ (১৬ নভেম্বর ২০২৫) অনুষ্ঠেয় ২৭তম “নবান্ন উৎসব ১৪৩২” আয়োজন করা সম্ভব হচ্ছে না। পর্ষদের পক্ষ থেকে শিল্পী, দর্শক ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করছি!!’

সুজা গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন, বর্তমানে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা চলছে, তাতে শিল্পী, অভিভাবকেরা শঙ্কিত। আয়োজনে শিশুরাও অংশ নেয়। তাদের ‘নিরাপত্তার ঝুঁকির’ কথা ভেবে আয়োজনটি বাতিল করা হয়েছে।

‘এসো মিলি সবে নবান্নের উৎসবে’ স্লোগান নিয়ে আয়োজনে প্রধান অতিথি থাকার কথা ছিল ডা. সারওয়ার আলীর। অতিথি লুবনা মারিয়াম, ফাহিম হোসেন চৌধুরী এবং সভাপতি থাকার কথা ছিল কাজী মদিনার।

নিরাপত্তানবান্ন উৎসবছায়ানট
