মধ্যপ্রাচ্য সংকট: শাহজালাল থেকে প্রায় এক মাসে ৭৯৭ ফ্লাইট বাতিল

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
আপডেট : ২৭ মার্চ ২০২৬, ১৪: ১৪
মধ্যপ্রাচ্যে চলমান নিরাপত্তা পরিস্থিতির কারণে একের পর এক দেশের আকাশসীমা বন্ধ থাকায় রাজধানীর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে গত প্রায় এক মাসে মোট ৭৯৭টি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট বাতিল হয়েছে। এতে ভোগান্তিতে পড়েছেন হাজারো যাত্রী, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যগামী প্রবাসী কর্মীরা।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ থেকে ইরান, ইরাক, কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, কাতার ও জর্ডান আকাশসীমা বন্ধ ঘোষণা করলে এর সরাসরি প্রভাব পড়ে ঢাকার আকাশপথে। ওই দিনই ২৩টি ফ্লাইট বাতিল হয়। পরবর্তী দিনগুলোতে বাতিলের সংখ্যা আরও বেড়ে ১ মার্চ ৪০টি এবং ২ মার্চ সর্বোচ্চ ৪৬টি ফ্লাইট বাতিলের ঘটনা ঘটে।

এরপরও পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়ায় ধারাবাহিকভাবে প্রতিদিন গড়ে ২০ থেকে ৩৫টি ফ্লাইট বাতিল হতে থাকে। ১০ মার্চ ৩২টি, ১৬ ও ১৭ মার্চ ৩১টি করে এবং ২০ মার্চ ২৮টি ফ্লাইট বাতিল হয়। সর্বশেষ ২৬ মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিনই ২০টির বেশি ফ্লাইট বাতিল হয়েছে।

২৭ মার্চ দিবাগত রাত ১২টার পরবর্তী সময়েও বাতিলের ধারা অব্যাহত রয়েছে। এদিন কুয়েত এয়ারওয়েজের ৪টি, এয়ার অ্যারাবিয়ার ৬টি, গালফ এয়ারের ২টি, কাতার এয়ারওয়েজের ৪টি, এমিরেটসের ২টি এবং জাজিরা এয়ারওয়েজের ৪টি ফ্লাইট বাতিল করা হয়। সব মিলিয়ে ওই দিন ২২টি ফ্লাইট বাতিল হয়েছে।

বিমানবন্দর-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, মধ্যপ্রাচ্যের আকাশসীমা স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত ফ্লাইট সূচি পুরোপুরি স্বাভাবিক হওয়ার সম্ভাবনা কম। এতে করে প্রবাসী যাত্রীদের যাত্রা পরিকল্পনা অনিশ্চয়তায় পড়েছে এবং এয়ারলাইনগুলোকে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে।

এদিকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের ভ্রমণের আগে নিজ নিজ এয়ারলাইনসের সঙ্গে যোগাযোগ করে ফ্লাইটের সর্বশেষ তথ্য জেনে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে।

কালনা-বিষ্ণুপুর সেতু: মাঝনদীতে থমকে সেতুর কাজ

সোনার দাম দীর্ঘমেয়াদি পতনে যাচ্ছে

ইরানিদের রাস্তায় নামানোর পরিকল্পনা ছিল নেতানিয়াহুর, ‘কচুকাটা’ হওয়ার ভয়ে প্রত্যাখ্যান ট্রাম্পের

দৌলতদিয়া ফেরিঘাটে বাসডুবি: বেঁচে ফিরলেন খোকসার খাইরুল, ছিনিয়ে নিয়েছে মোবাইল ফোন

উত্তরায় শরীর থেকে মন আলাদা করা ‘কেটামিন’ তৈরি করতেন ৩ চীনা নাগরিক, যেত শ্রীলঙ্কায়

