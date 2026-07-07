১৫ আগস্টের মধ্যে স্থানীয় নির্বাচনের বিধিমালা চূড়ান্তের নির্দেশ

প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন স্থানীয় সরকার নির্বাচন আয়োজনের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়কে দ্রুত নির্বাচনী আচরণ বিধিমালা ও নির্বাচন বিধিমালা চূড়ান্ত করতে নির্দেশনা দিয়েছেন। আজ রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে একজন নির্বাচন কমিশনার বিষয়টি নিশ্চিত করেন। ওই কমিশনার বলেন, ‘সিইসি স্যার আমাদের দ্রুত বিধিমালা যা আছে চূড়ান্ত করার নির্দেশনা দিয়েছেন।’
এদিকে ইসি কর্মকর্তারা বলছেন, তফসিল ঘোষণার আগে অবশ্যই নির্বাচনী আচরণ বিধি এবং নির্বাচন বিধিমালা চূড়ান্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে রোডম্যাপে ১৫ আগস্টের মধ্যে বিধিমালা চূড়ান্ত করার কথা বলা হয়েছে।
নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমানেল মাছউদ বলেন, ‘নির্বাচনী আচরণ বিধিমালার খসড়া আমরা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে মতামত চেয়েছি। এ ছাড়া দলগুলোকে মতামত দেওয়ার জন্য চিঠি দিয়েছি। কয়েকটি দল মতামত জানিয়েছে। আমরা বিষয়টি নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে চূড়ান্ত করে ফেলব। এ ছাড়া নির্বাচন বিধিমালা নিয়েও কাজ হচ্ছে। এটাও জুলাইয়ের মধ্যে চূড়ান্ত করা হতে পারে।’
ইসির পরিকল্পনা অনুযায়ী, আগামী অক্টোবর থেকে ধারাবাহিকভাবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর নির্বাচন সম্পন্ন করা হবে।
এর আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচন আগামী অক্টোবরে ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভা দিয়ে শুরু করা যৌক্তিক হবে উল্লেখ করে নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমানেল মাছউদ জানিয়েছেন, ভোটের ৪৫ দিন আগে তফসিল ঘোষণা করতে হবে। সে হিসেবে আমাদের প্রস্তুতি রাখতে হচ্ছে।
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