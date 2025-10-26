Ajker Patrika
> জাতীয়

এবার মতিঝিল থেকে শাহবাগ অংশে মেট্রোরেল চলাচল শুরু

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

দুর্ঘটনার পর মতিঝিল থেকে শাহবাগ পর্যন্ত বন্ধ থাকা মেট্রোরেল চলাচল আবার শুরু হয়েছে। আজ রোববার (২৬ অক্টোবর) সন্ধ্যা ৭টা ১৫ মিনিটে এই অংশের ট্রেন চলাচল চালু হয়।

এর আগে বেলা ৩টায় উত্তরা উত্তর থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত আংশিকভাবে ট্রেন চলছিল। অর্থাৎ বিজয় সরণি, ফার্মগেট ও কারওয়ান বাজার বন্ধ ছিল।

আজ রাতে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) পক্ষ থেকে এ তথ্য জানানো হয়।

ডিএমটিসিএল জানিয়েছে, সম্মানিত যাত্রীসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, অদ্য বেলা ৩টা থেকে উত্তরা উত্তর থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত এবং সন্ধ্যা ৭টা ১৫ মিনিট থেকে মতিঝিল থেকে শাহবাগ পর্যন্ত মেট্রোরেল সেবা চালু করা হয়েছে।

মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড বছর পার হতেই আবার খুলে পড়ল কেন, এবার প্রাণহানির দায় কারমেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড বছর পার হতেই আবার খুলে পড়ল কেন, এবার প্রাণহানির দায় কার

এর আগে আজ দুপুরে ফার্মগেটে মেট্রোরেলের ৪৩৩ নম্বর পিলার থেকে বিয়ারিং প্যাড পড়ে একজন পথচারীর মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনার পর মেট্রোরেল চলাচল আংশিকভাবে দুপুর ১২টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত বন্ধ রাখা হয়েছিল।

এদিকে দুর্ঘটনা তদন্তে পাঁচ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে।

বিষয়:

মতিঝিলদুর্ঘটনাউত্তরাশাহবাগফার্মগেটমেট্রোরেলডিএমটিসিএল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মসজিদে আমির হামজাকে রাজনৈতিক আলোচনা করতে নিষেধ করায় লাঞ্ছিত বিএনপি নেতা

বিয়ারিং প্যাড খুলে পড়ে পথচারীর মৃত্যু, মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ

তিন ঘণ্টা পর আংশিক চালু মেট্রোরেল

বিমানবন্দর রেলস্টেশনে ট্রেন থেকে আগ্নেয়াস্ত্রভর্তি ট্রলি ব্যাগ উদ্ধার

সুদান: সবুজ স্বর্গে পচে যাচ্ছে খাবার, অন্য পাশে দুর্ভিক্ষে মারা যাচ্ছে শিশু

এলাকার খবর
Loading...