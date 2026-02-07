এক ব্যক্তির ‘পাশা’র নির্বাচন পর্যবেক্ষক কার্ড বিতরণ স্থগিত

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে এক ব্যক্তিনির্ভর বেসরকারি সংস্থা পিপলস অ্যাসোসিয়েশন ফর সোশ্যাল অ্যাডভান্সমেন্টকে (পাশা) ১০ হাজারের বেশি পর্যবেক্ষক কার্ড দেওয়ার সিদ্ধান্ত স্থগিত করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।
আজ শনিবার রাতে রাজধানীতে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনার সামনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে ইসি সচিব আখতার আহমেদের বরাতে এ কথা জানান প্রধান উপদেষ্টার উপপ্রেস সচিব মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ মজুমদার।
এর আগে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সে সভায় ইসি সচিবও উপস্থিত ছিলেন।
নির্বাচন পর্যবেক্ষক ‘পাশা’ নিয়ে উপপ্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার বলেন, আজকের বৈঠকে নির্বাচন কমিশনের সচিব এ বিষয়ে অবহিত করেন। তিনি বলেন, সংবাদমাধ্যমে দেখা গেছে, পাশা নামের একটি এনজিও দাবি করেছে যে, তারা ১০ হাজার নির্বাচনী পর্যবেক্ষক নিয়োগ দেবে। বিষয়টি জানার পর নির্বাচন কমিশন তাদের সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়। যাচাই-বাছাই করে তাদের সক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য আপাতত তাদের পর্যবেক্ষক কার্ড বিতরণ স্থগিত রাখা হয়েছে।
আজাদ মজুমদার জানান, এখন পর্যন্ত তাদের ব্যাপারে কোনো রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায়নি। তাদের ব্যাপারে অনুসন্ধান অব্যাহত রয়েছে।
নির্বাচনী প্রচার নিয়ে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন বলে জানিয়েছেন প্রেস সচিব শফিকুল আলম। প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন, ‘সারা দেশে অত্যন্ত উদ্দীপনা, শান্তিপূর্ণ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচনী প্রচারণা চলছে। কেউ কারও বিরুদ্ধে কটু কথা বলছে না, কোনো অভদ্র আচরণও লক্ষ করা...৬ মিনিট আগে
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে ভোটকেন্দ্রগুলোকে ধূমপানমুক্ত এলাকা নিশ্চিতকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। ইসি সচিবালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব মো. শহিদুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এ সংক্রান্ত একটি চিঠি সম্প্রতি সব রিটার্নিং অফিসারকে দেওয়া হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটকে কেন্দ্র করে আগামীকাল রোববার থেকে মাঠে নামছেন ১ হাজার ৫১ জন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটও। এ ছাড়া সেনাবাহিনীর আরও সদস্যসহ অন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরাও মাঠে নামছেন কাল। ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তাঁরা ভোটের মাঠে থাকবেন।১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন করপোরেশনের (বিআরটিসি) বাস সাধারণত বিদেশ থেকে আমদানি করা হলেও এবার প্রথমবারের মতো নিজস্ব অর্থায়ন ও ব্যবস্থাপনায় দুটি আধুনিক এসি বাস তৈরি করেছে। গাজীপুরের সমন্বিত কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানায় নির্মিত এসব বাসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়েছে আজ শনিবার। এ সময় প্রধান অতিথি হিসেবে বাস...৩ ঘণ্টা আগে