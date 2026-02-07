Ajker Patrika
জাতীয়

নির্বাচনী প্রচার নিয়ে সন্তুষ্ট প্রধান উপদেষ্টা: প্রেস সচিব

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ২৩: ০১
নির্বাচনী প্রচার নিয়ে সন্তুষ্ট প্রধান উপদেষ্টা: প্রেস সচিব
সংবাদ ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। আজ বুধবার বিকেলে রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে। ছবি: প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং

নির্বাচনী প্রচার নিয়ে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন বলে জানিয়েছেন প্রেস সচিব শফিকুল আলম। প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন, ‘সারা দেশে অত্যন্ত উদ্দীপনা, শান্তিপূর্ণ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচনী প্রচারণা চলছে। কেউ কারও বিরুদ্ধে কটু কথা বলছে না, কোনো অভদ্র আচরণও লক্ষ করা যাচ্ছে না। এটি আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাস ও সংস্কৃতির জন্য একটি ইতিবাচক পরিবর্তন।’

আজ শনিবার রাতে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় নির্বাচন প্রস্তুতি সংক্রান্ত এক বৈঠকের শুরুতে প্রধান উপদেষ্টা এসব কথা বলেছেন বলে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন প্রেস সচিব শফিকুল আলম। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি।

প্রেস সচিব বলেন, বৈঠকে নির্বাচন প্রস্তুতি, নিরাপত্তাব্যবস্থা, বাহিনী মোতায়েন এবং সামনের চ্যালেঞ্জগুলো পর্যালোচনা করা হয়। একই সঙ্গে এখন পর্যন্ত সম্পন্ন হওয়া কাজগুলোর একটি হালনাগাদ চিত্রও উপস্থাপন করা হয়।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ‘এখন পর্যন্ত প্রস্তুতিপর্ব খুব ভালোভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবং সরকার এতে সন্তুষ্ট। তবে সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়াকে নিখুঁত করা। “টু মেক ইট পারফেক্ট”—ভোটটা যেন একেবারে নিখুঁত হয়, সেটাই এখন আমাদের মূল চ্যালেঞ্জ।’

প্রেস সচিব বলেন, আগামী এক সপ্তাহ নির্বাচন প্রক্রিয়ার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১২ ফেব্রুয়ারি ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে উল্লেখ করে প্রধান উপদেষ্টা আশা প্রকাশ করেন, ভোট হবে উৎসবমুখর ও নিরাপদ। নারী ভোটাররা আনন্দের সঙ্গে ভোট দেবেন এবং পরিবারসহ সবাই অংশ নেবেন বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

তাঁর মতে, এই নির্বাচন দেশের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বিষয়:

নির্বাচননির্বাচন কমিশনরাজনৈতিক ব্যক্তিত্বউপদেষ্টাপ্রধান উপদেষ্টাপ্রেস সচিব
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

কুমিল্লা-৪: জসিমের পাশে বিএনপি, চাপে হাসনাত

কুমিল্লা-৪: জসিমের পাশে বিএনপি, চাপে হাসনাত

দ্বিতীয় দফায় শাহবাগে সংঘর্ষে মহিউদ্দিন রনিসহ আহত ২০

দ্বিতীয় দফায় শাহবাগে সংঘর্ষে মহিউদ্দিন রনিসহ আহত ২০

তবে কি এপস্টেইনই ছিলেন বিটকয়েনের রহস্যময় স্রষ্টা ‘সাতোশি’

তবে কি এপস্টেইনই ছিলেন বিটকয়েনের রহস্যময় স্রষ্টা ‘সাতোশি’

বিএনপি ইশতেহারে গণভোট ও সংস্কারের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে: এনসিপির নির্বাচনী মিডিয়া কমিটির প্রধান

বিএনপি ইশতেহারে গণভোট ও সংস্কারের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে: এনসিপির নির্বাচনী মিডিয়া কমিটির প্রধান

মাশরাফিকে রাজশাহীতে নাগরিক সংবর্ধনা

মাশরাফিকে রাজশাহীতে নাগরিক সংবর্ধনা

সম্পর্কিত

২৫ হাজার ৭০০ কেন্দ্রে পুলিশের বডি-ওর্ন ক্যামেরা পাঠানো হয়েছে: প্রেস সচিব

২৫ হাজার ৭০০ কেন্দ্রে পুলিশের বডি-ওর্ন ক্যামেরা পাঠানো হয়েছে: প্রেস সচিব

নির্বাচনী প্রচার নিয়ে সন্তুষ্ট প্রধান উপদেষ্টা: প্রেস সচিব

নির্বাচনী প্রচার নিয়ে সন্তুষ্ট প্রধান উপদেষ্টা: প্রেস সচিব

ভোটকেন্দ্রকে ধূমপানমুক্ত এলাকা করতে রিটার্নিং কর্মকর্তাদের ইসির চিঠি

ভোটকেন্দ্রকে ধূমপানমুক্ত এলাকা করতে রিটার্নিং কর্মকর্তাদের ইসির চিঠি

এক ব্যক্তির ‘পাশা’র নির্বাচন পর্যবেক্ষক কার্ড বিতরণ স্থগিত

এক ব্যক্তির ‘পাশা’র নির্বাচন পর্যবেক্ষক কার্ড বিতরণ স্থগিত