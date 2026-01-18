Ajker Patrika
৩২ আসনে ফ্যাসিবাদবিরোধী সৎ ও যোগ্য প্রার্থীদের সমর্থন দেবে ইসলামী আন্দোলন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২৬৮ আসনে এককভাবে নির্বাচনের ঘোষণা দেওয়া ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ বাকি আসনগুলোতে ফ্যাসিবাদবিরোধী সৎ ও দক্ষ প্রার্থীদের সমর্থন দেবে বলে জানিয়েছে।

চরমোনাই পীরের দলের যুগ্ম মহাসচিব ও মুখপাত্র মাওলানা গাজী আতাউর রহমান আজ রোববার এক বিবৃতিতে এ কথা জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে গাজী আতাউর বলেন, ‘রাজনীতির নানা সমীকরণ ও আদর্শের বহুমাত্রিক বোঝাপড়ায় ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ২৬৮ আসনে একক নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিষয়টি এরই মধ্যে প্রেস ব্রিফিংয়ের মাধ্যমে জাতির সামনে তুলে ধরা হয়েছে। বাকি ৩২ আসনের ব্যাপারে আমাদের সিদ্ধান্ত হলো, ফ্যাসিবাদবিরোধী শক্তিগুলোর মধ্যে আসনভিত্তিক সৎ, যোগ্য ও জনতার প্রতি দায়বদ্ধ প্রার্থীকে সমর্থন দেওয়া হবে। আগামী ২০ জানুয়ারির পর নির্বাচনী প্রচার শুরু হলে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যেসব আসনে হাতপাখার প্রার্থী থাকবে না, সেই ৩২ আসনে সমর্থন ঘোষণা করা হবে।’

নির্বাচনপ্রার্থীত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
