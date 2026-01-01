Ajker Patrika
নতুন বছর রান্না করুন মাটন দম বিরিয়ানি

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
মাটন দম বিরিয়ানি। প্রতীকী ছবি: ফ্রিপিক
মাটন দম বিরিয়ানি। প্রতীকী ছবি: ফ্রিপিক

জম্পেশ খাওয়াদাওয়া ছাড়া নববর্ষ জমে না। কবজি ডুবিয়ে বিরিয়ানি খেতে মন চাইলে বাড়িতেই রেঁধে ফেলুন মাটন দম বিরিয়ানি। আপনাদের জন্য মাটন দম বিরিয়ানির রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী মরিয়ম হোসেন নূপুর

উপকরণ

বাসমতী চাল আধা কেজি, ১ কাপের ৪ ভাগের ১ ভাগ দুধে ভিজিয়ে রাখা জাফরানের কয়েকটি কেশর, ১ কাপের ৪ ভাগের ১ ভাগ ঘি, খাসির মাংস ১ কেজি, পেঁয়াজ আধা কাপ, এলাচি ৪ থেকে ৫টি, দারুচিনি ২ টুকরা, স্টার এনিস ১টি, টক দই আধা কাপ, আদাবাটা ও রসুনবাটা ১ টেবিল চামচ করে, ধনেগুঁড়া ১ চা-চামচ, জায়ফল ও জয়ত্রীগুঁড়া সামান্য, তেল ১ কাপের ৪ ভাগের ১ ভাগ, লবণ স্বাদমতো।

মাটন দম বিরিয়ানি। ছবি: মরিয়ম হোসেন নূপুর
মাটন দম বিরিয়ানি। ছবি: মরিয়ম হোসেন নূপুর

প্রণালি

টক দই ও লবণ দিয়ে ধুয়ে রাখা মাংস ম্যারিনেট করে রাখুন ১ ঘণ্টা। ভিজিয়ে রাখা বাসমতী চাল লবণ পানিতে ফুটিয়ে নিতে হবে ৯০ ভাগ সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত। এরপর পানি ঝরিয়ে রেখে দিতে হবে।

পাত্রে তেল দিন। সব আস্ত মসলা দিয়ে তাতে পেঁয়াজকুচিসহ ভেজে ম্যারিনেট করা মাংস দিতে হবে। এবার আদা ও রসুনবাটা দিয়ে কষিয়ে পানি দিন। এরপর ঢেকে রান্না করতে হবে সেদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত। মাংস রান্না হয়ে তেল ওপরে উঠে এলে এতে জায়ফল জয়ত্রীগুঁড়া দিয়ে ৫ মিনিট রান্না করে নামিয়ে নিতে হবে।

আরেকটি পাত্রে ঘি ব্রাশ করতে হবে। তাতে রান্না করা মাংসের অর্ধেক ছড়িয়ে তার ওপর সেদ্ধ চাল দিয়ে জাফরানে ভেজানো দুধের অর্ধেক ছড়িয়ে দিতে হবে। এই স্তরের ওপরে বাকি মাংস দিয়ে আগের পদ্ধতিতে চালসহ ঘি ও জাফরান দুধ ছড়িয়ে ঢেকে দমে দিন ৩০ মিনিটের জন্য। এরপর হয়ে এলে নামিয়ে সাজিয়ে গরম-গরম পরিবেশন করুন।

