Ajker Patrika
En
ভ্রমণ

পর্যটনে প্রথম প্রান্তিক কাটল যেভাবে

ফিচার ডেস্ক
পর্যটনে প্রথম প্রান্তিক কাটল যেভাবে

মধ্যপ্রাচ্যে ফ্লাইট বিঘ্নিত হওয়ায় আকাশপথের ভাড়া বাড়লেও ২০২৬-এর প্রথম প্রান্তিকে আন্তর্জাতিক পর্যটকের সংখ্যা ২ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩০ কোটি ৭০ লাখে। এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে প্রবৃদ্ধি সবচেয়ে বেশি, ৯ শতাংশ; যেখানে বাংলাদেশ থেকে বিদেশগামী পর্যটকের সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ১৮ শতাংশ।

নতুন ট্রেন্ডে পর্যটন

স্লো ট্রাভেলের বিস্ফোরণ ইউরোপ ও বলকান অঞ্চলের ট্রেনযাত্রার বুকিং এক বছরে বেড়েছে ২৫ শতাংশ। সুইজারল্যান্ডের গ্র্যান্ড ট্রেন ট্যুর, নরওয়ের ফ্ল্যাম রেলওয়ে আর নতুন চালু হওয়া বাল্টিক এক্সপ্রেস তরুণদের কাছে ইনস্টাগ্রাম-হিট। সময় বাঁচানোর বদলে ‘যাত্রাটাই গন্তব্য’—এই দর্শন এখন জনপ্রিয়।

কমিউনিকেশন ও ওয়েলনেস ট্যুরিজম

প্রায় ১ ট্রিলিয়ন ডলারের বৈশ্বিক ওয়েলনেস বাজারে এখন জোয়ার। কানাডার বনের কেবিন, বালির যোগ রিট্রিট, ভুটানের মেডিটেশন ক্যাম্পে বুকিং ফুল। বাংলাদেশের শ্রীমঙ্গল ও সাজেকের ইকো-রিসোর্টগুলোতেও ‘ডিজিটাল ডিটক্স’ প্যাকেজের চাহিদা বেড়েছে ৩ গুণ।

ভাইরাল নয়, নির্জন গন্তব্য

ভিড় এড়াতে পর্যটকেরা খুঁজছেন ‘নন-ভাইরাল’ জায়গা। যুক্তরাষ্ট্রের মন্টানার বিগ স্কাই, ক্রোয়েশিয়ার ভিস দ্বীপ, জাপানের নাওশিমা আর বাংলাদেশের নিঝুম দ্বীপ ও টাঙ্গুয়ার হাওরের সার্চ বেড়েছে ৮০ শতাংশ!

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট: আমরা কোথায়

  • আউটবাউন্ড ট্যুরিজমে নতুন রেকর্ড

২০২৬-এর জানুয়ারি-জুনে প্রায় ১৪ লাখ বাংলাদেশি বিদেশ ভ্রমণ করেছেন। থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, দুবাইয়ের পাশাপাশি এবার তুরস্ক, মিসর এবং মধ্য এশিয়ার উজবেকিস্তান-কাজাখস্তান রুটে চাহিদা বেড়েছে। ফিফা বিশ্বকাপ দেখতে অন্তত ৮ হাজার বাংলাদেশি যুক্তরাষ্ট্র-কানাডার ভিসা নিয়েছেন।

  • ওয়েলনেস ও কমিউনিটি ট্যুরিজম

সুন্দরবনের ইকো-ভিলেজ, বান্দরবানের কমিউনিটি-রান হোমস্টে আর সিলেটের টি-এস্টেট রিট্রিটগুলোতে বিদেশি পর্যটক আসা শুরু হয়েছে।

লেখক: পর্যটনবিষয়ক প্রতিবেদক

বিষয়:

মধ্যপ্রাচ্যছাপা সংস্করণফ্লাইটপর্যটকভ্রমণ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত