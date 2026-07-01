ফোন নম্বর ছাড়াই চলবে হোয়াটসঅ্যাপ, প্রাইভেসি সুরক্ষায় মেটার নতুন চমক

স্মার্টফোনে যোগাযোগের অন্যতম জনপ্রিয় মাধ্যম হোয়াটসঅ্যাপ। বিশ্বজুড়ে ৩০০ কোটির বেশি মানুষ এই অ্যাপ ব্যবহার করে। এত দিন পর্যন্ত হোয়াটসঅ্যাপে কারও সঙ্গে যোগাযোগ করতে হলে মোবাইল ফোন নম্বর আদান-প্রদান করা ছিল বাধ্যতামূলক। ফলে গ্রুপ চ্যাট কিংবা অপরিচিত কারও সঙ্গে কথা বলার ক্ষেত্রে নিজের ব্যক্তিগত নম্বরটি প্রকাশ হয়ে যেত, যা অনেকের জন্যই ছিল বেশ অস্বস্তিকর। ব্যবহারকারীদের এই দীর্ঘদিনের প্রাইভেসি বা গোপনীয়তার সংকট দূর করতে এবার বড়সড় পরিবর্তন নিয়ে আসছে মেটা। শিগগির হোয়াটসঅ্যাপে মোবাইল ফোন নম্বরের বদলে যুক্ত হচ্ছে অনন্য ‘ইউজার নেম’ বা ব্যবহারকারীর নাম ব্যবহারের সুবিধা। চলতি বছর থেকে বিশ্বজুড়ে ধাপে ধাপে এই ফিচার চালু হতে যাচ্ছে। এর প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসেবে ইতিমধ্যে অ্যাপে ইউজার নেম বুকিং বা রিজার্ভ করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
নতুন এই ফিচার পুরোপুরি চালু হলে, হোয়াটসঅ্যাপে যুক্ত হওয়ার জন্য আর কাউকে নিজের মোবাইল ফোন নম্বর দেওয়ার প্রয়োজন পড়বে না। শুধু একটি ইউজার নেম শেয়ার করেই একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে। তবে হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য আগের মতো মোবাইল ফোন নম্বর দরকার হলেও সেটি অন্যদের কাছে দৃশ্যমান থাকবে না। হোয়াটসঅ্যাপের প্রোডাক্ট প্রধান অ্যালিস নিউটন-রেক্স জানান, ব্যবহারকারীদের প্রাইভেসির কথা বিবেচনায় রেখে এটি ডিজাইন করা হয়েছে। বিশেষ করে গ্রুপ চ্যাটে নিজের নম্বর গোপন রেখে নিরাপদে যোগাযোগের ক্ষেত্রে এই ফিচার কার্যকর হবে। গ্রাহকেরা চাইলে যেকোনো সময় তাঁদের ইউজার নেম পরিবর্তন বা মুছে ফেলতে পারবেন।
হোয়াটসঅ্যাপের ইউজার নেম তৈরির ক্ষেত্রে কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম বেঁধে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। নামগুলো সর্বনিম্ন ৩ থেকে সর্বোচ্চ ৩৫ অক্ষরের মধ্যে হতে হবে। ইউজার নেমে ইংরেজি ছোট হাতের অক্ষর, সংখ্যা, ফুলস্টপ এবং আন্ডারস্কোর ব্যবহার করা যাবে। তবে প্রতারণা ও বিভ্রান্তি এড়াতে কোনো ইউজার নেম ডব্লিউডব্লিউডব্লিউ ডট দিয়ে শুরু করা যাবে না। এমনকি নামের শেষে কোনো ডোমেইন যোগ করাও নিষিদ্ধ। এ ছাড়া শুধু সংখ্যা বা প্রতীক দিয়ে নাম তৈরি করা যাবে না। নামের মধ্যে অন্তত একটি ইংরেজি অক্ষর থাকতেই হবে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, হাই-প্রোফাইল ব্যক্তিত্ব, সেলিব্রিটি বা সরকারি কর্মকর্তাদের নাম যাতে অন্য কেউ অপব্যবহার বা নকল করতে না পারে, সে জন্য সেই নামগুলো আগে থেকে লক বা সংরক্ষিত করে রাখছে হোয়াটসঅ্যাপ। ফলে সাধারণ কেউ চাইলেই ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতো মানুষের নামে অ্যাকাউন্ট খুলে প্রতারণা করতে পারবে না।
নতুন এই ফিচারের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, মেটার অন্যান্য প্ল্যাটফর্ম ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামের সঙ্গে সমন্বয়। কোনো ক্রিয়েটর, প্রতিষ্ঠান বা সাধারণ ব্যবহারকারী যদি ফেসবুক বা ইনস্টাগ্রামে থাকা নিজের বর্তমান ইউজার নেমটিই হোয়াটসঅ্যাপে পেতে চান, তবে তাঁকে অ্যাকাউন্টস সেন্টারের মাধ্যমে অ্যাকাউন্টগুলো লিংক করে নিজের মালিকানা নিশ্চিত করতে হবে। যদি কাঙ্ক্ষিত নামটি ফেসবুক বা ইনস্টাগ্রামে অন্য কেউ আগেই নিয়ে থাকে, তবে সেটি হোয়াটসঅ্যাপে খালি থাকলেও দাবি করা যাবে না। বর্তমানে এই ফিচার পর্যায়ক্রমে রোল-আউট করা হচ্ছে। আপনার অ্যাকাউন্টে এটি এসেছে কি না, তা দেখতে অ্যাপের প্রোফাইল সেটিংসে নজর রাখতে হবে। সুবিধাটি চালু হলে সেখানে ইউজার নেম বেছে নেওয়ার অপশন দেখা যাবে। তবে মনে রাখা জরুরি, এই ইউজার নেম বুকিংয়ের কাজটি শুধু মোবাইল অ্যাপ থেকেই করা যাবে; হোয়াটসঅ্যাপ ওয়েব বা ডেস্কটপ সংস্করণ থেকে করা যাবে না।
হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটের মূল মেসেজগুলো এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপশনের মাধ্যমে সুরক্ষিত থাকলেও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কারিসা ভেলিজের মতো সাইবার বিশেষজ্ঞরা মনে করিয়ে দিয়েছেন যে মেটা বিপণনের উদ্দেশ্যে ব্যবহারকারীদের বয়স বা লোকেশনের মতো মেটাডেটা সংগ্রহ করে। তাই ইউজার নেম প্রাইভেসির নতুন দিগন্ত উন্মোচন করলেও এটি ব্যবহারের সময় সতর্ক থাকা উচিত। অনেকে আশঙ্কা করছেন, ইউজার নেমের কারণে প্ল্যাটফর্মটিতে স্ক্যাম বা প্রতারণা বাড়তে পারে। এর জবাবে হোয়াটসঅ্যাপ জানিয়েছে, তাদের সিস্টেমে অপব্যবহার রুখতে বহুস্তরের নিরাপত্তাব্যবস্থা রয়েছে। এর মধ্যে একটি হলো, বিশেষ ‘ইউজার নেম কি’ একটি সংক্ষিপ্ত কোড, যা সচল থাকলে আপনার সুনির্দিষ্ট ইউজার নেম এবং ওই কোড না জানা পর্যন্ত অপরিচিত কেউ আপনাকে প্রথমবার মেসেজ পাঠাতে পারবে না। এ ছাড়া অবাঞ্ছিত ব্যবহারকারীদের ব্লক এবং রিপোর্ট করার সুযোগ তো থাকছেই।
সূত্র: বিবিসি, দ্য ইকোনমিক টাইমস
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