ফিচার ডেস্ক
লন্ডনভিত্তিক হেনলি পাসপোর্ট ইনডেক্সের সর্বশেষ র্যাঙ্কিং প্রকাশিত হয়েছে। গত ২০ বছরের ইতিহাসে প্রথমবার যুক্তরাষ্ট্রের পাসপোর্ট শীর্ষ ১০-এর বাইরে পড়েছে।
বিশ্বজুড়ে পাসপোর্টের শক্তি বোঝায়, সেই পাসপোর্ট দিয়ে নাগরিকেরা কতগুলো দেশে ভিসা ছাড়া প্রবেশ করতে পারে। নতুন র্যাঙ্কিংয়ে যুক্তরাষ্ট্র এখন মালয়েশিয়ার সঙ্গে একই স্থান ভাগাভাগি করছে। দেশ দুটি তালিকার ১২ নম্বরে রয়েছে।
এই দুই দেশের নাগরিকেরা ২২৭টি দেশ ও অঞ্চলের মধ্যে ১৮০টিতে ভিসা ছাড়া প্রবেশ করতে পারে।
হেনলি পাসপোর্ট ইনডেক্সের হিসাব অনুযায়ী, একাধিক দেশ একই স্কোর পেলে তারা একই র্যাঙ্কিং স্পটে থাকে। সেই হিসাবে মোট ৩৬টি দেশ যুক্তরাষ্ট্রের পাসপোর্টকে ছাড়িয়ে গেছে।
এ বছরের শীর্ষ ১০
সিঙ্গাপুর: ভিসা ফ্রি ১৯৩ দেশ
দক্ষিণ কোরিয়া: ভিসা ফ্রি
১৯০ দেশ
জাপা: ভিসা ফ্রি ১৮৯ দেশ
জার্মানি, ইতালি, লুক্সেমবার্গ, স্পেন, সুইজারল্যান্ড: ভিসা ফ্রি ১৮৮ দেশ
অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, ফ্রান্স, আয়ারল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস: ভিসা ফ্রি
১৮৭ দেশ
গ্রিস, হাঙ্গেরি, নিউজিল্যান্ড, নরওয়ে, পর্তুগাল, সুইডেন: ভিসা ফ্রি ১৮৬ দেশ
অস্ট্রেলিয়া, চেক প্রজাতন্ত্র, মাল্টা, পোল্যান্ড: ভিসা ফ্রি ১৮৫ দেশ
ক্রোয়েশিয়া, এস্তোনিয়া, স্লোভাকিয়া, স্লোভেনিয়া, ইউএই, যুক্তরাজ্য: ভিসা ফ্রি ১৮৪ দেশ
কানাডা: ভিসা ফ্রি ১৮৩ দেশ
লাটভিয়া, লিচটেনস্টেইন: ভিসা ফ্রি ১৮২ দেশ
সূত্র: সিএনএন
