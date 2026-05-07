৩৩ বছর পূর্তি

সালটা ১৯৯৩। মো. জাভেদ হাকিম এবং তাঁর চার বন্ধু মিলে ঠিক করেন, সারা দেশ ঘুরে বেড়াবেন। সে কারণে পাঁচজন মিলে গড়ে তুললেন দে-ছুট ভ্রমণ সংঘ। মাসের ৪ তারিখ এই ভ্রমণ সংঘের ৩৩ বছর পূর্ণ হলো।

ভ্রমণপিয়াসি পাঁচ বন্ধুর রাঙামাটি ভ্রমণ দিয়ে শুরু হয়েছিল দে-ছুট ভ্রমণ সংঘের যাত্রা। বর্তমানে এ দলে আছেন তরুণ থেকে শুরু করে ভ্রমণপিয়াসি পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়সের মানুষ। শুধু ভ্রমণ নয়, সংগঠনটির বিভিন্ন সদস্য আমাদের ভ্রমণসাহিত্যের ভান্ডার সমৃদ্ধ করে চলেছেন। তাঁরা বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করে সে অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতের ভ্রমণকারীদের জন্য লিখে চলেছেন সংবাদপত্রসহ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। সেই সঙ্গে ভ্রমণে উৎসাহিত করে চলেছেন তরুণদের।

দে-ছুট ভ্রমণ সংঘের সদস্যরা দেশের বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণের পাশাপাশি দুস্থদের ত্রাণ সহায়তা, বৃক্ষরোপণসহ বিভিন্ন রকম সমাজসেবামূলক কার্যক্রমে অংশ নিয়ে থাকেন।

দে-ছুট ভ্রমণ সংঘের প্রতিষ্ঠাতা মো. জাভেদ হাকিম বলেন, ‘ভ্রমণ মানুষের মন যেমন প্রফুল্ল করে তোলে, তেমনি ঘুরে বেড়ালে অনেক কিছু শেখাও যায়। উপযুক্ত শিক্ষা লাভের জন্য ভ্রমণের বিকল্প নেই।’ তিনি মনে করেন, তরুণদের উচিত সুযোগ পেলেই ভ্রমণে বের হওয়া। প্রকৃতি দেখা ও উপভোগ করা। তবে ভ্রমণে গিয়ে প্রকৃতির ক্ষতি করা যাবে না। আমাদের দেশ সুন্দর রাখতে হবে আমাদেরই।

