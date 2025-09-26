খ্যাতির বিড়ম্বনা: ওভারট্যুরিজমের ভারে ধুঁকছে 'সবচেয়ে সুন্দর গ্রাম' বাইবারি

ফিচার ডেস্ক
যুক্তরাজ্যের বাইবারি (Bibury) গ্রামকে এ বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিলাসবহুল ট্যুর অপারেটর আনফরগেটেবল ট্র্যাভেল কোম্পানি কর্তৃক বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর গ্রাম হিসেবে উল্লেখ করেছে। গ্রামটি রিভার কলনের তীরে অবস্থিত, যা টেমস নদীর একটি উপনদী এবং এটি কটসওল্ডস থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। এর বর্ণনায় লেখা হয়েছে, ‘কটসওল্ডসের হৃদয়ে অবস্থিত বাইবারি জলরঙের স্বপ্নের মতো উন্মোচিত হয়, যেখানে মধুরঙা কুটিরগুলো আর্লিংটন রো ধরে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে। এগুলোর শ্যাওলা ধরা ছাদ ফিসফিস করে ১৪০০ শতকের তাঁতিদের গল্প বলে।’ একসময় ঔপন্যাসিক উইলিয়াম মরিস যাকে ‘ইংল্যান্ডের সবচেয়ে সুন্দর গ্রাম’ বলে আখ্যা দিয়েছিলেন, সেই কটসওল্ডসের শান্ত গ্রাম বাইবারি এখন পর্যটকদের ভিড়ে দিশেহারা। সাম্প্রতিক সময়ে টিকটক এবং অন্যান্য সামাজিক মাধ্যমের প্রভাবে ভ্রমণপ্রভাবিতদের সংখ্যা বেড়ে গেছে সেখানে। সেলফি-প্রেমী দর্শনার্থীদের ঢল বাইবারির সরু গলিগুলো ভরে তুলেছে। এই অতি-পর্যটন গ্রামের ৬০০ জন বাসিন্দার জন্য 'সৌন্দর্যের অভিশাপ' হয়ে দাঁড়িয়েছে।
গ্রামের প্যারিশ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ক্রেইগ চ্যাপম্যান বাইবারির এই অবস্থাকে একটি সম্পূর্ণ দ্বিমুখী তলোয়ার হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ফোর্বস ম্যাগাজিন ২০২৫ সালে বিশ্বের ৫০টি সবচেয়ে সুন্দর গ্রামের তালিকায় বাইবারিকে শীর্ষস্থান দেওয়ার পর পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে।
মানসিক শান্তি বনাম ক্ষণস্থায়ী ভিড়
স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, মূলত শান্ত গ্রামজীবনের জন্য তৈরি বাইবারির অবকাঠামো এই বিপুলসংখ্যক পর্যটকের ভার বহন করতে পারছে না।
উপভোগ নয়, শুধু ছবি: বাইবারির বাসিন্দা লিন এডওয়ার্ডের মতে, বেশির ভাগ পর্যটকই শুধু একটি সেলফি তোলার জন্য আসেন। তাঁরা গ্রামে যথেষ্ট সময় কাটান না, স্থানীয় সৌন্দর্য বা ঐতিহাসিক মূল্য বুঝতে পারেন না। তাঁরা আসেন, ২০ মিনিটের মধ্যে ছবি তোলেন এবং চলে যান।
অর্থনৈতিক অবদান নিয়ে সন্দেহ: এই দ্রুতগামী পর্যটকেরা গ্রামের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন না বলে ধারণা করছেন অনেকেই। তাঁরা স্থানীয় পাব বা রেস্টুরেন্টে যথেষ্ট সময়ই কাটান না।
যানজট ও দূষণ: গ্রামের রাস্তা সরু। রিভার কলনের ওপর আছে একটি একমুখী সেতু। এমন রাস্তায় বড় আকারের ট্যুর কোচগুলো চলাচলের কারণে সেখানে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে। এমনকি বাসগুলো এয়ার কন্ডিশনার চালানোর জন্য সারা দিন ইঞ্জিন চালু রাখে, যা দূষণের সৃষ্টি করে।
অসহায় গ্রামের বাসিন্দারা
গ্রামের বাসিন্দারা পর্যটকদের দ্বারা সৃষ্ট বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। কিছু কর্মী ও বাসিন্দা অভিযোগ করেছেন যে পর্যটকেরা তাঁদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ছবি তোলেন। অনেকেই তাঁদের ব্যক্তিগত ড্রাইভওয়েতে গাড়ি পার্ক করেন। স্থানীয় বাসিন্দা ও পর্যটকদের মধ্যে তর্কবিতর্ক বা সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটে অনেক সময়। বিশেষ করে যখন পর্যটকেরা বাসিন্দাদের বাড়ির ছবি তোলেন, তখন অনেক সময়ই এমন ঘটনা ঘটে থাকে।
সমাধানের চেষ্টা ও ব্যবসার ভিন্ন সুর
পর্যটকদের এই ঢল সামাল দিতে স্থানীয় কাউন্সিল কিছু পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে। কোচ চলাচলে বিধিনিষেধ উল্লেখ করা হয়েছে। মে মাসে কোচ পার্কিং বন্ধ করে দেওয়া এবং নতুন ড্রপ-অফ ও পিক-আপ পয়েন্ট তৈরির মতো বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এ ছাড়া পর্যটকদের ছোট যান ব্যবহার করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।
ব্যবসার পক্ষে যুক্তিঃ গ্রামের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ বাইবারি ট্রাউট ফার্মের পরিচালক অ্যাঙ্গাস হে স্বীকার করেন যে ব্যবস্থাপনা দরকার। তবে তিনি মনে করেন, পুরো বিষয়টি ‘একটু বেশি বাড়িয়ে বলা হয়েছে’। ফার্মটি পর্যটকদের ভিড় সামাল দিতে একটি নতুন, ফি-যুক্ত কোচ পার্ক তৈরির জন্য আবেদন করেছে, যেখান থেকে ছোট বাসে করে পর্যটকদের আনা-নেওয়া করা হবে। ট্রাউট ফার্ম ও ক্যাথরিন হুইল পাবের মতো স্থানীয় কিছু ব্যবসা অবশ্য পর্যটকদের আগমনে লাভবান হচ্ছে। পাব-কর্মীরা স্বীকার করেছেন যে পর্যটকদের ছাড়া তাঁদের ব্যবসা টিকিয়ে রাখা কঠিন হতো।
প্যারিশ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ক্রেইগ চ্যাপম্যান জোর দিয়েছেন যে পর্যটক ও স্থানীয়দের মধ্যে সামঞ্জস্য প্রয়োজন। কারণ, সৌন্দর্য আকর্ষণীয় হলেও এর ফল ভোগ করতে হচ্ছে স্থানীয়দের। বাইবারির চ্যালেঞ্জ এটাই প্রমাণ করে যে একটি এলাকার সৌন্দর্য যখন বিশ্বজুড়ে খ্যাতি পায়, তখন সেই খ্যাতির ভার বহন করা এবং স্থানীয় জীবনযাত্রার গুণগত মান বজায় রাখা কতটা কঠিন হতে পারে।
সূত্র: দ্য গার্ডিয়ান, বিবিসি
