বিমান ভ্রমণে যেসব জিনিস বহন করা যাবে না

বিশ্বের যেকোনো আন্তর্জাতিক বিমানযাত্রার ক্ষেত্রে যাত্রীদের নিরাপত্তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক নিয়মাবলি এবং বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের নির্দিষ্ট নির্দেশনা অনুযায়ী কিছু জিনিস কেবিন ব্যাগে বহন করা যায় না। যা আহত করতে পারে, নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি করতে পারে বা যাত্রাপথে ঝুঁকির কারণ হতে পারে, তা শুধু চেক-ইন ব্যাগে নেওয়া সম্ভব এবং সে ক্ষেত্রেও যথাযথভাবে প্যাক করা বাধ্যতামূলক।
কেবিন ব্যাগে সীমিত ও নিষিদ্ধ জিনিসপত্র
যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কেবিন ব্যাগে কিছু জিনিস বহন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। এর মধ্যে রয়েছে–
চেক-ইন ব্যাগে সীমিত জিনিসপত্র
চেক-ইন ব্যাগে কিছু জিনিস বহন করা সম্ভব হলেও তা বিশেষ নিয়ম মেনে করতে হবে। এতে রয়েছে–
অস্ত্র ও গোলাবারুদ
বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদন ছাড়া যাত্রী কেবিনে কোনো ধরনের অস্ত্র বহন করতে পারবেন না। যদি অনুমোদন থাকে, চেক-ইন ব্যাগে কেবল নির্দিষ্টভাবে প্যাক করা অস্ত্র বহন করা যাবে। এর মধ্যে রয়েছে ছুরি, তলোয়ার, মার্শিয়াল আর্টের অস্ত্র, বক্স কাটার, স্পিয়ার গান, লাইসেন্সকৃত আগ্নেয়াস্ত্র।
ব্যতিক্রম ও বিশেষ অনুমোদন
যাত্রাপথে প্রয়োজনীয় সীমিত পরিমাণ ওষুধ, পারফিউম, হেয়ার স্প্রে এবং কিছু ব্যক্তিগত যত্নের দ্রব্য অনুমোদিত। এগুলো অবশ্যই যাত্রীকে নিজ হাতে বহন করতে হবে এবং নির্ধারিত সীমার মধ্যে থাকতে হবে। এ ছাড়া, এসব জিনিস যথাযথভাবে প্যাক করলে এয়ার কার্গোতেও পাঠানো সম্ভব।
ইউরোপীয় ইউনিয়নের নিয়মাবলি
ইউরোপীয় ইউনিয়নের নির্দেশনা অনুযায়ী কেবিন ব্যাগ ও যাত্রী বহনে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ জিনিসের মধ্যে রয়েছে–
নিরাপত্তা সতর্কতা
বিমানে যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা বিমান কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব। কেবিনে নিষিদ্ধ জিনিসপত্র বহন করলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং জরিমানা ও দায়িত্বমূলক পদক্ষেপের সম্মুখীন হতে হবে। নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত ভ্রমণের জন্য যাত্রীদের এই নিয়মাবলি কঠোরভাবে মানা জরুরি।
বিমানভ্রমণ নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত রাখতে যাত্রীদের উচিত এই নিয়মাবলি মেনে চলা, যাতে তাদের নিজের সুরক্ষা এবং অন্য যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত থাকে। মনে রাখবেন, ছোটখাটো অসাবধানতাও বড় ঝুঁকির কারণ হতে পারে। তাই, যাত্রা শুরু করার আগে ব্যাগ পরীক্ষা করে নিশ্চিত হোন যে কোন নিষিদ্ধ জিনিস আপনার কেবিন বা চেক-ইন ব্যাগে নেই।
সূত্র: বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস
