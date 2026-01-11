Ajker Patrika
জেনে নিন

দীর্ঘদিন কলা টাটকা রাখার উপায়

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
আপেল, অ্যাভোকাডো, টমেটো ইত্যাদির মতো যেসব ফল প্রচুর ইথিলিন গ্যাস উৎপন্ন করে, সেগুলো থেকে কলা দূরে রাখুন। ছবি: ফ্রিপিক
আপেল, অ্যাভোকাডো, টমেটো ইত্যাদির মতো যেসব ফল প্রচুর ইথিলিন গ্যাস উৎপন্ন করে, সেগুলো থেকে কলা দূরে রাখুন। ছবি: ফ্রিপিক

কলা আমাদের প্রতিদিনের খাবারের তালিকায় খুবই পরিচিত একটি ফল। কিন্তু সমস্যা একটাই—কলা খুব দ্রুত পেকে যায়, খোসা কালচে হয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত নষ্ট হয়ে যায়। তবে একটু সচেতন হলে এবং কিছু সহজ কৌশল অনুসরণ করলে কলা প্রায় এক মাস পর্যন্ত টাটকা রাখা সম্ভব। এর মধ্যে কার্যকর ও সহজ উপায় হলো লবণপানিতে কলা ধুয়ে সংরক্ষণ করা।

লবণপানিতে কলা ধোয়ার পদ্ধতি

এই পদ্ধতি অনুসরণ করতে খুব বেশি সময় বা খরচ কিছুই লাগে না।

যা লাগবে—

  • পরিষ্কার পানি
  • ১ টেবিল চামচ মোটা লবণ
  • একটি বড় পাত্র বা বেসিন
  • পরিষ্কার শুকনো তোয়ালে

কলা এভাবে ঝুলিয়ে রাখুন। ছবি: পেক্সেলস
কলা এভাবে ঝুলিয়ে রাখুন। ছবি: পেক্সেলস

ধাপে ধাপে করণীয়

  • একটি পাত্রে পর্যাপ্ত পরিষ্কার পানি নিন।
  • পানিতে এক টেবিল চামচ মোটা লবণ ভালোভাবে গুলে নিন।
  • এবার পুরো কলার ছড়াটি পানিতে ডুবিয়ে দিন।
  • হাত দিয়ে আলতো করে কলার খোসা পরিষ্কার করুন।
  • ডাঁটার অংশটি ভালোভাবে ধুয়ে নিন। কারণ, এখান থেকে পচন দ্রুত শুরু হয়।
  • ধোয়া শেষে কলাগুলো পানি থেকে তুলে নিন।
  • পরিষ্কার তোয়ালে দিয়ে প্রতিটি কলা ভালোভাবে মুছে পুরোপুরি শুকিয়ে নিন।
  • কলার গায়ে যেন এক ফোঁটা পানিও না থাকে। ভেজা অবস্থায় রাখলে দ্রুত ছত্রাক সংক্রমণ করতে পারে।

কেন লবণপানিতে ধোয়া কার্যকর

এই পদ্ধতির কার্যকারিতা বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা করা যায় তিনভাবে—

ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক ধ্বংস করে: কলার খোসায় স্বাভাবিকভাবে নানা ধরনের ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের স্পোর থাকে। লবণের হালকা জীবাণুনাশক ক্ষমতা এসব ক্ষতিকর জীবাণু নষ্ট করে। ফলে পচন দেরিতে শুরু হয়।

পাকার গতি কমিয়ে দেয়: কলা পাকার সময় ইথিলিন গ্যাস নির্গত করে, যা ফলকে আরও দ্রুত পাকিয়ে তোলে। লবণ কিছু এনজাইমের কার্যক্রম কমিয়ে দেয়। ফলে ইথিলিন গ্যাসের প্রভাব কমে এবং কলা ধীরে পাকে।

খোসার আর্দ্রতা ধরে রাখে: লবণ পানিতে ধোয়ার ফলে, বিশেষ করে ডাঁটার অংশ পরিষ্কার হলে খোসা দ্রুত শুকিয়ে কুঁচকে যায় না। এতে কলা আগেভাগে কালচে হয়ে ওঠে না।

সংরক্ষণ করতে বাড়তি কিছু টিপস

লবণপানির পদ্ধতির সঙ্গে আরও কিছু কৌশল যুক্ত করলে ফল আরও ভালো হবে। সেগুলো হলো—

ডাঁটা মুড়িয়ে রাখুন: কলার ডাঁটার অংশটি প্লাস্টিক র‍্যাপ বা অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল দিয়ে শক্ত করে মুড়ে দিন। এতে বাতাস ঢুকতে পারে না এবং ইথিলিন গ্যাস কম ছড়ায়। ফলে কলা অনেক ধীরে পাকে।

কলা ঝুলিয়ে রাখুন: টেবিল বা ঝুড়িতে রাখলে নিচের কলাগুলো চাপ খেয়ে দাগ পড়ে যায়। কিন্তু ঝুলিয়ে রাখলে—

  • বাতাস চারদিকে চলাচল করতে পারে
  • কলা চাপা পড়ে না বলে কালচে হয় না
  • আকৃতি ও রং দীর্ঘদিন ভালো থাকে
  • অন্য ফল থেকে দূরে রাখুন

আপেল, অ্যাভোকাডো, টমেটো ইত্যাদি ফল প্রচুর ইথিলিন গ্যাস উৎপন্ন করে। এসব ফলের পাশে রাখলে কলা খুব দ্রুত পেকে যায়। তাই আলাদা জায়গায় কলা রাখুন।

কোথায় রাখবেন

  • ঠান্ডা ও শুকনো জায়গায়
    সরাসরি রোদ বা অতিরিক্ত গরম জায়গায় নয়
  • খুব বেশি ঠান্ডা (ফ্রিজ) না হলে ভালো
  • কাঁচা বা আধা পাকা কলা ফ্রিজে রাখবেন না।

মনে রাখুন

  • লবণ পানিতে ধুয়ে নিন
  • ভালোভাবে শুকান
  • ডাঁটা ঢেকে রাখুন
  • ঝুলিয়ে সংরক্ষণ করুন
  • ইথিলিন গ্যাস উৎপন্ন করে এমন ফল থেকে দূরে রাখুন।

কলা দ্রুত নষ্ট হয়ে যাওয়াটা স্বাভাবিক হলেও সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করলে তা সহজে এড়ানো যায়। লবণপানিতে কলা ধুয়ে ভালোভাবে শুকানো, ডাঁটার অংশ ঢেকে রাখা এবং উপযুক্ত জায়গায় সংরক্ষণ—এই কয়েকটি ছোট কিন্তু কার্যকর অভ্যাস কলা পাকার গতি অনেকটা কমিয়ে দেয়। এতে এটি দীর্ঘদিন টাটকা থাকে, অপচয় কমে এবং অর্থের সাশ্রয় হয়। দৈনন্দিন জীবনে এই সহজ কৌশলগুলো মেনে চললে ঘরে রাখা কলা আরও বেশি দিন সুন্দর এবং খাওয়ার উপযোগী থাকবে।

সূত্র: ভিএন এক্সপ্রেস

বিষয়:

ফলযত্নআত্তিলাইফস্টাইলজেনে নিন
