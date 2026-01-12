Ajker Patrika
কালিজিরা খেলে চুল পাকা কিছু কমে

শোভন সাহা 
শোভন সাহা। ছবি: সংগৃহীত
শোভন সাহা। ছবি: সংগৃহীত

প্রশ্ন: হাতের নখের দুপাশে প্রচুর মরা চামড়া ওঠে। যত খুঁটি, ততই উঠতে থাকে। পেট্রোলিয়াম জেলি মেখে রাখি বেশ কয়েকবার। তারপরও এই অংশ সাদা হয়ে থাকে। কী করণীয়?

রেহানা আক্তার, ময়মনসিংহ

উত্তর: এ জন্য মাসে অন্তত দুবার মেনিকিউর করাতে হবে। পাশাপাশি পর্যাপ্ত পানি পান করতে হবে। অনেক সময় ডিহাইড্রেশনের কারণে এ ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। আপনি কোন ধরনের সাবান বা শাওয়ার জেল ব্যবহার করেন, তা জানাননি। সে ক্ষেত্রে ময়শ্চারাইজার বেসড সাবান কিংবা শাওয়ার জেল ব্যবহার করতে হবে। গোসলের পরপরই ত্বকে লোশন অথবা ময়শ্চারাইজার লাগাতে হবে। তা ছাড়া দিনে যতবার হাত ধোবেন, ততবারই ভালোভাবে ময়শ্চারাইজার আপনাকে মেখে নিতে হবে।

প্রশ্ন: অকালে চুল পাকা এড়াতে কি ঘরোয়া কোনো সমাধান বেছে নেওয়া সম্ভব? কী কী করব আর কী খেতে হবে?

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, ঢাকা

উত্তর: অকালে চুল পাকা রোধে আপনার জেনেটিকসের ব্যাপারটা একটু জেনে নিতে হবে। কালিজিরার জেল ব্যবহার করলে বা কালিজিরা খেলে চুল পাকার পরিমাণ কিছুটা কমে। তবে এর বাইরেও অ্যাডভান্স কিছু ট্রিটমেন্ট রয়েছে, যেগুলো নিয়ে লেজার বিশেষজ্ঞের সঙ্গে কথা বলে আপনি পরামর্শ নিতে পারেন।

পরামর্শ দিয়েছেন: শোভন সাহা, কসমেটোলজিস্ট, শোভন মেকওভার

লাইফস্টাইল
