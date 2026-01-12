কালিজিরা খেলে চুল পাকা কিছু কমে

শোভন সাহা
প্রশ্ন: হাতের নখের দুপাশে প্রচুর মরা চামড়া ওঠে। যত খুঁটি, ততই উঠতে থাকে। পেট্রোলিয়াম জেলি মেখে রাখি বেশ কয়েকবার। তারপরও এই অংশ সাদা হয়ে থাকে। কী করণীয়?
রেহানা আক্তার, ময়মনসিংহ
উত্তর: এ জন্য মাসে অন্তত দুবার মেনিকিউর করাতে হবে। পাশাপাশি পর্যাপ্ত পানি পান করতে হবে। অনেক সময় ডিহাইড্রেশনের কারণে এ ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। আপনি কোন ধরনের সাবান বা শাওয়ার জেল ব্যবহার করেন, তা জানাননি। সে ক্ষেত্রে ময়শ্চারাইজার বেসড সাবান কিংবা শাওয়ার জেল ব্যবহার করতে হবে। গোসলের পরপরই ত্বকে লোশন অথবা ময়শ্চারাইজার লাগাতে হবে। তা ছাড়া দিনে যতবার হাত ধোবেন, ততবারই ভালোভাবে ময়শ্চারাইজার আপনাকে মেখে নিতে হবে।
প্রশ্ন: অকালে চুল পাকা এড়াতে কি ঘরোয়া কোনো সমাধান বেছে নেওয়া সম্ভব? কী কী করব আর কী খেতে হবে?
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, ঢাকা
উত্তর: অকালে চুল পাকা রোধে আপনার জেনেটিকসের ব্যাপারটা একটু জেনে নিতে হবে। কালিজিরার জেল ব্যবহার করলে বা কালিজিরা খেলে চুল পাকার পরিমাণ কিছুটা কমে। তবে এর বাইরেও অ্যাডভান্স কিছু ট্রিটমেন্ট রয়েছে, যেগুলো নিয়ে লেজার বিশেষজ্ঞের সঙ্গে কথা বলে আপনি পরামর্শ নিতে পারেন।
পরামর্শ দিয়েছেন: শোভন সাহা, কসমেটোলজিস্ট, শোভন মেকওভার
প্রশ্ন: হাতের নখের দুপাশে প্রচুর মরা চামড়া ওঠে। যত খুঁটি, ততই উঠতে থাকে। পেট্রোলিয়াম জেলি মেখে রাখি বেশ কয়েকবার। তারপরও এই অংশ সাদা হয়ে থাকে। কী করণীয়?
রেহানা আক্তার, ময়মনসিংহ
উত্তর: এ জন্য মাসে অন্তত দুবার মেনিকিউর করাতে হবে। পাশাপাশি পর্যাপ্ত পানি পান করতে হবে। অনেক সময় ডিহাইড্রেশনের কারণে এ ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। আপনি কোন ধরনের সাবান বা শাওয়ার জেল ব্যবহার করেন, তা জানাননি। সে ক্ষেত্রে ময়শ্চারাইজার বেসড সাবান কিংবা শাওয়ার জেল ব্যবহার করতে হবে। গোসলের পরপরই ত্বকে লোশন অথবা ময়শ্চারাইজার লাগাতে হবে। তা ছাড়া দিনে যতবার হাত ধোবেন, ততবারই ভালোভাবে ময়শ্চারাইজার আপনাকে মেখে নিতে হবে।
প্রশ্ন: অকালে চুল পাকা এড়াতে কি ঘরোয়া কোনো সমাধান বেছে নেওয়া সম্ভব? কী কী করব আর কী খেতে হবে?
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, ঢাকা
উত্তর: অকালে চুল পাকা রোধে আপনার জেনেটিকসের ব্যাপারটা একটু জেনে নিতে হবে। কালিজিরার জেল ব্যবহার করলে বা কালিজিরা খেলে চুল পাকার পরিমাণ কিছুটা কমে। তবে এর বাইরেও অ্যাডভান্স কিছু ট্রিটমেন্ট রয়েছে, যেগুলো নিয়ে লেজার বিশেষজ্ঞের সঙ্গে কথা বলে আপনি পরামর্শ নিতে পারেন।
পরামর্শ দিয়েছেন: শোভন সাহা, কসমেটোলজিস্ট, শোভন মেকওভার
মনমাতানো গন্ধ আর রঙের মিশেলে তৈরি ক্যান্ডি ছোটবেলার কথা মনে করিয়ে দেয় সব সময়। ক্যান্ডির কচকচে প্যাকেট খুললে কখনো গোলাপি আর সাদা তো কখনো লাল, কমলা, হলুদ রঙের ঢেউয়ের নকশা। ছেলেবেলার ক্যান্ডির স্মৃতি যদি পোশাকেও বয়ে বেড়ানো যায়, মন্দ কি!৬ মিনিট আগে
কর্মস্থলে জেনারেশন জেড (জেন জি)-দের নিয়ে আলোচনা ও সমালোচনা দেখা যায় বিস্তর। দীর্ঘদিন ধরে যে নিয়মে কর্মস্থলের কর্মীরা চলে আসছেন সেসব যেন সহজে মেনে নিতে পারেন না জেন-জি কর্মীরা। অনেকে জেন-জি প্রজন্মকে ‘চাকরির অযোগ্য’ বলেও অভিহিত করেন। এদিকে নতুন এক জরিপে দেখা গেছে, জেন-জিরা চাকরিকে ‘দীর্ঘমেয়াদি১৭ ঘণ্টা আগে
কলা আমাদের প্রতিদিনের খাবারের তালিকায় খুবই পরিচিত একটি ফল। কিন্তু সমস্যা একটাই—কলা খুব দ্রুত পেকে যায়, খোসা কালচে হয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত নষ্ট হয়ে যায়। তবে একটু সচেতন হলে এবং কিছু সহজ কৌশল অনুসরণ করলে কলা প্রায় এক মাস পর্যন্ত টাটকা রাখা সম্ভব। এর মধ্যে কার্যকর ও সহজ উপায় হলো লবণপানিতে কলা ধুয়ে...১৮ ঘণ্টা আগে
বাজার চলতি কড়া রাসায়নিক উপাদানযুক্ত ডিশওয়াশিং লিকুইড দিয়ে বাসন মাজতে গিয়ে হাত আরও শুষ্ক ও খসখসে হয়ে যায়। অনেকের তো হাতের চামড়া উঠে যাওয়া বা অ্যালার্জির মতো সমস্যাও দেখা দিতে শুরু করে। এসব সমস্যা থেকে মুক্ত থাকতে ডিশওয়াশিং লিকুইডের কিছু প্রাকৃতিক বিকল্প রয়েছে। সেগুলো হাত শুকিয়ে যাওয়াসহ বিভিন্ন...২০ ঘণ্টা আগে