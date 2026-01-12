পোশাকেও ক্যান্ডি ফ্লেভার!

ফারিয়া রহমান খান
মনমাতানো গন্ধ আর রঙের মিশেলে তৈরি ক্যান্ডি ছোটবেলার কথা মনে করিয়ে দেয় সব সময়। ক্যান্ডির কচকচে প্যাকেট খুললে কখনো গোলাপি আর সাদা তো কখনো লাল, কমলা, হলুদ রঙের ঢেউয়ের নকশা। ছেলেবেলার ক্যান্ডির স্মৃতি যদি পোশাকেও বয়ে বেড়ানো যায়, মন্দ কি! ফ্যাশন দুনিয়ায় রঙের পালাবদল চলতেই থাকে। এ বছর ফ্যাশন-সচেতনদের আলমারিতে জায়গা করে নেবে ক্যান্ডি বা হাওয়াই মিঠাইয়ের মতো বিভিন্ন শেড। ২০২৬ সালের এই ট্রেন্ড ছেলেবেলার স্মৃতিকেই আবার নতুন করে মনে করিয়ে দেবে।
ফ্যাশন ফোরকাস্ট
বিশ্বখ্যাত ফ্যাশন ট্রেন্ড ফোরকাস্টিং সংস্থাগুলোর মতে, ২০২৬ সালে মানুষ এমন রং ও প্যাটার্ন বেছে নেবে, যা মানসিকভাবে স্বস্তি দেবে এবং একই সঙ্গে একটা মার্জিত ভাব বজায় রাখবে। ক্যান্ডির হালকা শেড ও রঙের মিশেল ঠিক এসব দিক প্রকাশ করে। আশা করা হচ্ছে, এই ক্যান্ডি ফ্লেভারের পোশাক এ বছর স্প্রিং কিংবা সামার কালেকশনে জায়গা করে নেবে।
সেরা কিছু ক্যান্ডি শেডের ড্রেস
২০২৬ সালের ফ্যাশন জগতে ক্যান্ডি শেডের নান্দনিক সব নকশা এখন প্রস্তুত। আধুনিক কাট আর ক্ল্যাসিক ডিজাইনের সংমিশ্রণে এই ড্রেসগুলো আপনাকে দেবে এক অনন্য ও রুচিশীল লুক।
ফ্লোরাল প্রিন্ট ও ম্যাক্সি ড্রেস
বাগানবিলাস বা বড় ফুলের ছাপ দেওয়া ম্যাক্সি ড্রেসগুলো এ বছরের অন্যতম সেরা ট্রেন্ড হতে চলেছে। ক্যান্ডি ফ্লেভারের বিভিন্ন শেডের এই পোশাকগুলো ছুটির দিনে ভ্রমণের জন্য হবে দারুণ আরামদায়ক।
মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ
২০২৬ সালে ক্যান্ডি গোলাপির একচ্ছত্র ব্যবহারের চেয়ে এর সঙ্গে উজ্জ্বল কমলা, সাদা, হালকা সবুজ কিংবা লাল রঙের বৈপরীত্য বা ‘কনট্রাস্ট’ তৈরির প্রবণতা বাড়বে। ক্যান্ডি গোলাপির সঙ্গে এই রংগুলোর মিলমিশে অ্যাবস্ট্রাক্ট ডিজাইনের লং ড্রেসগুলো এ বছর খুব চলবে।
ক্যান্ডি প্যাটার্নের কালেকশন ডিজাইন করার সময় আমরা চেয়েছি এমন ড্রেস, যা দেখতেও স্টাইলিশ হবে; আবার পরতেও ভীষণ আরামদায়ক। তাই বেছে নেওয়া হয়েছে জর্জেট ফ্যাব্রিকস। উজ্জ্বল রং ও প্রিন্টগুলো রাখা হয়েছে এমনভাবে, যাতে প্রতিটি ড্রেস আউটিং, বিচ ডে কিংবা ভ্যাকেশনের জন্য পারফেক্ট হয় এবং ছবিতেও সেগুলো দারুণভাবে ফুটে ওঠে। ইলা চৌধুরী, হেড অব ডিজাইন, মেলো লাইম
ষাটের দশকের ছোঁয়া
এ বছর ষাটের দশকের ক্ল্যাসিক এসব মিনি ড্রেস একটু আধুনিকভাবে ফিরে আসবে। ক্যান্ডি শেডের হালকা গোলাপি কিংবা পাউডার পিংক রঙের এ-লাইন মিনি ড্রেস তরুণীদের পছন্দের শীর্ষে থাকবে। বিশেষ করে স্যাটিন বা সিল্কের কাপড়ে তৈরি এই পোশাকগুলো সন্ধ্যা কিংবা রাতের দাওয়াতের জন্য হবে সেরা পছন্দ।
স্লিপ ড্রেস ও লেসের কারুকাজ
একটু উজ্জ্বল ক্যান্ডি ফ্লেভারের স্লিপ ড্রেস, সঙ্গে লেসের কাজ এ বছর পার্টি ফ্যাশনে ঝড় তুলবে বলে আশা। এই পোশাকগুলো একাধারে হালকা এবং স্টাইলিশ।
ক্যান্ডি ফ্লেভারের পোশাকের সঙ্গে সাজ ও অনুষঙ্গ
এ বছর ক্যান্ডি শেডের গোলাপি পোশাকের সঙ্গে মানিয়ে নিতে সাজসজ্জায় আসবে একধরনের প্রাকৃতিক সজীবতা। ভারী মেকআপের বদলে জনপ্রিয়তার শীর্ষে থাকবে নো মেকআপ লুক। চেহারায় স্নিগ্ধ ভাব ফুটিয়ে তুলতে হালকা গোলাপি কিংবা পিচ রঙের ব্লাশ ব্যবহার করা হবে। ঠোঁটের সাজে ক্ল্যাসিক লিপস্টিকের বদলে ক্লাউড লিপস অথবা ব্লারড লিপস্টিক বেশি ট্রেন্ডি হবে।
অনুষঙ্গ হিসেবে হাতে থাকবে ছোট একটি ক্লাচ ব্যাগ। রুচিশীলতা প্রকাশে কানে থাকবে পাথর কিংবা মুক্তার স্টাড ইয়ার রিং। সব মিলিয়ে সাজ ও অনুষঙ্গের এই পরিমিতিবোধ আপনাকে ভিড়ের মাঝেও আলাদা করে তুলবে।
এ বছরের ফ্যাশন হবে মূলত নিজের পছন্দ এবং ব্যক্তিত্বকে প্রাধান্য দেওয়া। তাই ট্রেন্ডের সঙ্গে তাল মেলাতে আপনার সংগ্রহে অন্তত একটি ক্যান্ডি শেডের পোশাক রেখে দিতে পারেন, যা আপনাকে একই সঙ্গে আধুনিক ও রুচিশীল লুক দেবে।
