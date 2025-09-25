Ajker Patrika
শরতের শেষ কাশফুল

মুহাম্মদ জাভেদ হাকিম 
ধীরে ধীরে শেষের দিকে এগিয়ে চলেছে শরৎ। কাশফুলের যৌবনেও পড়ছে ভাটা। তারপরেও শরৎ মানেই নীল আকাশের বুকে ভেসে বেড়ানো সাদা মেঘের নিচে খানিক ধূসর কাশফুলের জন্য মন উড়ু উড়ু করবেই।

সেই উড়ু উড়ু ভাব কাটাতে এক পড়ন্ত দুপুরে মোটরসাইকেলে সওয়ার হয়ে ছুটে চললাম ধামরাই উপজেলার কাইজ্জার চর—ঢাকার একেবারে পাশে। সাভারের নামাবাজার ব্রিজ পার হয়ে রূপনগর পৌঁছাতেই শরতের আকাশ ভেঙে বর্ষার মতো ঝুম বৃষ্টি নেমে এল। মানুষের মতো হয়তো প্রকৃতিও তার চরিত্র হারাতে বসেছে! যাহোক, টংদোকানে বাইক থামিয়ে চা-বিস্কুট চলল। বৃষ্টি থামলে রূপনগরের পিচ ঢালা আর বৃক্ষরাজির ছায়াঘেরা সড়কে চলতে চলতে চৌঠাইল মৌজার পুরোনো কড়ইগাছে ঘেরা সরু সড়ক ধরে এগোতে এগোতে একেবারে বিশাল কাশবনের প্রান্তরে!

প্রথম দেখাতেই চুপসে যাওয়া মন হয়ে উঠল প্রাণবন্ত। ছোট্টবেলা দুষ্টুমির কারণে একচোট ধুমসে মার দিয়ে বাবা যখন হাতে ধরিয়ে দিতেন বাটারবান, তখন যেমন অনুভূতি হতো, শরৎ শেষের কাশবন দেখেও একই অনুভূতি হলো। বন্ধুরা একের পর এক ছবি ও ভিডিও তুলেই চলল। এদিকে আকাশের পশ্চিম কোলে সূর্যটা হেলান দিতে শুরু করল। এই বেলা এক দারুণ আলোর খেলা দেখা গেল কাশবনের মাথায়। মনে হলো, পুরো কাশবনে ছড়িয়ে পড়েছে আগুন। সোনারোদে কাশফুলের নরম ছোঁয়া দেহ-মনে ঝিলিক মেরে গেল।

এই আগুন ঝরানো গোধূলি, শুভ্র কাশফুলের বন, পরিষ্কার আকাশ—সবকিছু মিলিয়ে এখন এক অপার্থিব পরিবেশ এখানে। পাশেই বয়ে চলা ধলেশ্বরী নদী। বাংলা আশ্বিন মাস। শহরগুলোর বাইরে আবহাওয়া খানিকটা অন্য রকম। হেমন্তের টান ধরেছে। খানিক হিমের ছোঁয়া আছে সন্ধ্যার বাতাসে। বাকি কয়েকটা দিন পুরোটাই থাকবে কাশফুলের সমাহার। তবে তার রোঁয়া হয়ে যাবে আরও ধূসর। তারপর বাতাসে সেগুলো উড়তে শুরু করলে শরৎই হয়ে যাবে শেষ। আসবে হেমন্ত। ধানের দিন।

কাশফুলের আরেকটা প্রজাতির নাম কুশ। কাশফুলের আদি নিবাস আমাদের এই ভারতীয় উপমহাদেশ। বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল ও ভুটানেও কাশফুল দেখা যায়। এ শুধু দেখার বিষয়ই নয়, এর আছে ঔষধি গুণ। শরীরের দুর্গন্ধ, পিত্তথলির পাথরসহ বিভিন্ন রোগ নিরাময়ে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে এর মূল। সব মিলিয়ে কাশফুল প্রকৃতির অপরূপ এক উপহার। তাই শরৎ ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই কাছাকাছি থাকা কাশফুলের রাজ্য থেকে ঘুরে আসুন। ঢাকার পাশে ধামরাই ছাড়াও কেরানীগঞ্জ ও মুন্সিগঞ্জের বিভিন্ন উপজেলায় কাশফুলের সাম্রাজ্য রয়েছে, থাকবে শরৎজুড়ে।

ছাপা সংস্করণকাশফুলজীবনধারাভ্রমণ
৮৬% শেয়ারই সাধারণ বিনিয়োগকারীদের

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

অবসরে যাওয়া দুই কর কমিশনারকে পদোন্নতি

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

এ বছর ভিসামুক্ত দেশের তালিকা বড় করেছে যেসব দেশ

শরতের শেষ কাশফুল

মধ্যপ্রাচ্যে ওয়েলনেস ট্রাভেলে নেতৃত্ব দেবে সৌদি আরব

শিশু নিয়ে ভ্রমণের ৩ টিপস

