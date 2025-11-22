Ajker Patrika
আন্তর্জাতিক বিমানযাত্রায় কলম কেন নেবেন

আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের জন্য একটি সাধারণ বলপয়েন্ট কলম সবচেয়ে বেশি অপরিহার্য জিনিস। ছবিঃ পেক্সেলস
বিমানযাত্রায় কি কি নেবো আর নেব না এই বিষয়ে আমরা সবসময়ই সচেতন থাকি। এমনকি ইন্টারনেট ঘেটে ঘেটেও তালিকা তৈরি করি অনেক সময়। জামা কাপড়, মেক আপ, ইলেকট্রনিক ডিভাইস, নেকপিল এমনকি পানির বোতল। সবই থাকে সেই তালিকায়। কিন্তু কখনো কেউ আপনাকে বলেছে যে আন্তর্জাতিক বিমান যাত্রার সময় একটি কলম সঙ্গে রাখুন। এইবার বলছি, রাখুন। এমনি ভ্রমণ বিশেষজ্ঞরা বলেন, আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের জন্য একটি সাধারণ বলপয়েন্ট কলম হল সবচেয়ে বেশি উপেক্ষা করা অপরিহার্য জিনিস। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কেন রাখবেন। কারণ অনেক বিমানবন্দরে এখনও কাগজপত্রের মাধ্যমে ইমিগ্রেশন এবং কাস্টমস ফর্ম পূরণ করতে হয়। আর সেক্ষেত্রে আপনি বিমানবন্দরে কলমের সহজলভ্যতার উপর ভরসা করে চলে যাবেন, এমন তো হয় না।

কেন কলম রাখবেন

এরই সহজ সমাধান একটি সস্তা, প্লাস্টিকের, নীল বা কালো কালির কলম। যা আপনাকে দুশ্চিন্তা থেকে বাঁচাতে পারে এমনকি ইমিগ্রেশনের বাইরেও অপ্রত্যাশিত ভ্রমণের পরিস্থিতিতে সাহায্য করতে পারে। কারণ এই সহজ লেখালেখির সরঞ্জামটি একটি অপরিহার্য জিনিস। যেকোনো সময়ই এর দরকার হতে পারে। ট্যুর অপারেটর অ্যাল্টেজা ট্রাভেলের ট্রাভেল অ্যাডভাইজার জর্জিয়া ফোকস সম্প্রতি তানজানিয়া সফরের সময় কলম নিয়ে একটি অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন। ফোকস বলেন, "আমি রাতের ফ্লাইটের পর দার এস সালামে নামলাম, ইমিগ্রেশন হল লোকে ঠাসা এবং কোলাহলপূর্ণ।

অনেক দেশে এখনও যাত্রীদের প্রবেশের আগে কাগজের কাস্টমস এবং ইমিগ্রেশন ফর্ম পূরণ করতে হয়। ছবিঃ পেক্সেলস
আমরা সবাই প্লেন থেকে নেমে সারিবদ্ধ হচ্ছিলাম। কিন্তু আমি কাউন্টারে পৌঁছানোর আগেই সব কলম শেষ হয়ে গেছে।" ফোকস জানান, এর পরে তাঁকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছে একটি কলমের জন্য। ভাবুন, ভ্রমণের পথে প্রথমেই এমন বাধার সম্মুখীন হলে আপনার কেমন লাগতে পারে। কিংবা ভ্রমণ শেষে রাজ্যের ক্লান্তি নিয়ে ফেরার পথে যদি এমন সময় সাপেক্ষ একটি কাজের পেছনে সময় ব্যয় করতে হয়। সেক্ষেত্রে আপনার মেজাজের পারদ কোথায় উঠতে পারে। অনেক দেশে এখনও কাগজের কাস্টমস এবং ইমিগ্রেশন ফর্ম রয়েছে যা যাত্রীদের প্রবেশের আগে পূরণ করতে হয়। বিশেষ করে বড় আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরগুলোতে একটি কলম খুঁজে ফেরা খুব একটা সুখকর কাজ নয়। কারণ সেখানে প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক মানুষ যাতায়াত করে।

কালো বা নীল রঙের কলম ব্যবহার করা নিরাপদ। ছবিঃ পেক্সেলস
কি ধরণের কলম নেবেন

কী ধরনের কলম আনতে হবে, সে বিষয়েও ফোকস জানান। তিনি নিজেই সবসময় সাধারণ, অধাতব কলম বেছে নেন। জমকালো ধাতব কলম বা ফাউন্টেন পেন কখনও কখনও বিমানবন্দর নিরাপত্তায় সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। এছাড়াও, উজ্জ্বল, চোখ ধাঁধানো রঙের পরিবর্তে আপনার মৌলিক কালির রং বেছে নেওয়া উচিত। ফোকস বলেন, "আমি সস্তা প্লাস্টিকের, শুধুমাত্র নীল বা কালো ব্যবহার করি। যদি কালি সন্দেহজনক মনে হলে আপনার পুরো ফর্মটি আবার লেখার নির্দেশ দেওয়া হতে পারে।"

তবে, ইমিগ্রেশনের কাগজপত্র ছাড়াও আপনার ভ্রমণের সময় কলম অনেক পরিস্থিতিতে কাজে আসতে পারে। জনসংযোগ সংস্থা রোম জেনারেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক এরিন কেরি তার ফোন বন্ধ হয়ে গেলে তিনি সবসময় ব্যাকআপ হিসেবে একটি কলম নিয়ে আসেন। কেরি বলেন, "যদি আপনার ফোন বন্ধ হয়ে যায় এবং আপনার কোন ঠিকানা বা ফোন নম্বর লিখে রাখার দরকার হয় সেক্ষেত্রে কলমও কাজে দেবে। অথবা আপনার এমন কারও সাথে দেখা হতে পারে যার সঙ্গে আপনি আবার যোগাযোগ করতে চান। তাদের ইমেল ঠিকানা আপনার নিতে হতে পারে।" লাগেজ হারিয়ে গেলে তার জন্য একটি ফর্ম পূরণ করতে চাইলে সেক্ষেত্রেও কলমের প্রয়োজন।

ভ্রমণে অনেক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটতে পারে। আপনার পাশে একটি কলম থাকলে সেই অনাকাঙ্ক্ষিত সমস্যার সমাধানে আপনি নিজেকে প্রস্তুত রাখতে পারেন।

সূত্রঃ ট্রাভেল+লিজার

