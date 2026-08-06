Ajker Patrika
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ভ্রমণ

একা ভ্রমণ উপভোগের সহজ উপায়

ফিচার ডেস্ক
একা ভ্রমণ উপভোগের সহজ উপায়

বৈশ্বিক ভ্রমণ সংস্থা ওপোডোর চলতি বছরের জরিপ অনুযায়ী, একা বিশ্ব ভ্রমণের প্রধান কারণ হলো পূর্ণ স্বাধীনতা। জরিপে ২৫ থেকে ৩৪ বছর বয়সী তরুণদের ৪৭ শতাংশ জানিয়েছেন, নিজের ইচ্ছেমতো দিন কাটানো এবং নিজস্ব গতিতে অচেনা পথ খোঁজার স্বাধীনতাই তাঁদের একলা চলায় উৎসাহিত করছে। জরিপে ৪০ শতাংশ ভ্রমণকারী সঙ্গে ফার্স্ট এইড এবং জরুরি তথ্য রাখার মতো প্রস্তুতিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা বলেছেন। তবে নারীরা এ ক্ষেত্রে পুরুষদের চেয়ে বেশি সতর্ক।

একা ভ্রমণ উপভোগের সহজ উপায়

একা ভ্রমণ মানে একাকিত্ব নয়। স্থানীয় আয়োজন বা স্বেচ্ছাসেবী কাজে যুক্ত হয়ে নতুন মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ার দারুণ সুযোগ পাওয়া যায় এমন ভ্রমণে। সব মিলিয়ে, দলছুট এই একলা পথচলা মানুষকে দিন শেষে মানসিকভাবে আরও আত্মনির্ভরশীল, সাহসী আর পরিণত করে তোলে। একা ভ্রমণ উপভোগ করার কিছু সহজ কৌশল বেছে নিতে পারেন।

ভয় নয়, বাস্তব অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হোন

একা ভ্রমণের কথা ভাবলে মানুষ যতটা ভয় পায় কিংবা খারাপ কিছুর আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে, বাস্তবে পরিস্থিতি ততটা কঠিন হয় নয়। দল বেঁধে ভ্রমণ করলেও নানা সমস্যা হতে পারে। তাই অজানা ভীতি দূরে ঠেলে দেওয়াই একা ভ্রমণ উপভোগের প্রথম ধাপ।

বিমানবন্দর নিয়ে চিন্তার কিছু নেই

অচেনা দেশের বিমানবন্দরে নেমে গন্তব্যে পৌঁছানো বা ইমিগ্রেশন পার হওয়া খুব সহজ। বিশ্বজুড়ে প্রায় সব বিমানবন্দরে স্থানীয় ভাষার পাশাপাশি ইংরেজিতে স্পষ্ট দিকনির্দেশনা কিংবা সাইনবোর্ড দেওয়া থাকে। কোনো বিভ্রান্তি হলে স্থানীয়দের জিজ্ঞাসা করলে সমাধান পাওয়া যায়। ফলে বিদেশ ভ্রমণের ক্ষেত্রে বিমানবন্দর নিয়ে চিন্তার আগে উপভোগের পরিকল্পনা করুন।

পথ হারানোকে রোমাঞ্চের অংশ করে তুলুন

ভ্রমণে পথ হারানো খারাপ কিছু নয়; বরং একে অচেনা মানুষের সঙ্গে সংযোগ তৈরির সুযোগ হিসেবে বিবেচনা করুন। এ বিষয়ে ক্যারোল নামের এক সলো ট্রাভেলারের অভিজ্ঞতা জানানো যায়। তিনি পথ হারানোর ফলে ইন্দোনেশিয়ার বালিতে এক নারীর স্টুডিওতে যোগব্যায়াম করার সুযোগ পেয়েছিলেন, বুদাপেস্টে এক আইরিশ পাব খুঁজে পান এবং অস্ট্রেলীয় এক দম্পতির সঙ্গে দেখা করে আজীবন বন্ধুত্বের সুযোগ পান।

আছে ডিজিটাল সমাধান, তাই নো চিন্তা

হোটেলে ফেরার জন্য রাইড শেয়ারিং অ্যাপ ব্যবহার করুন আর পথ চেনার জন্য গুগল ম্যাপ। এ দুটিই আপনার অনেক সমস্যা সমাধান করে ভ্রমণ সহজ ও নিরাপদ করে তুলবে পৃথিবীর যেকোনো দেশে।

একাকিত্ব স্বাধীনতার নাম

একা ভ্রমণ মানে নিজের ইচ্ছেমতো সময় কাটানোর স্বাধীনতা। কোনো রেস্তোরাঁয় বসে বই পড়া, ফেসবুক গ্রুপ বা স্থানীয় ইভেন্ট থেকে নতুন মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করা, বাসস্টপেজে অপেক্ষমাণ অন্য ভ্রমণকারীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করা কিংবা স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করার মাধ্যমে নতুন সঙ্গী খুঁজে পাওয়া সম্ভব সলো ট্রাভেলে। এগুলোকে উপভোগ করুন।

সূত্র: ট্রাভেল+লিজার, আফ্রিকা নিউজ

বিষয়:

ছাপা সংস্করণজীবনধারাভ্রমণ
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