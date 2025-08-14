Ajker Patrika
ভ্রমণে সতর্ক থাকুন

ব্যস্ত শহর কিংবা নির্জন কোনো প্রান্তর—যেখানেই হোক না কেন, নতুন জায়গায় যাত্রা শুরু করার একটা সম্ভাব্য ঝুঁকিও থাকে। তবে ভ্রমণ তখনই আনন্দদায়ক ও শান্তির হয়, যখন সম্পূর্ণ যাত্রা ও গন্তব্য নিরাপদ থাকে। ফলে ভ্রমণের সময় কিছু সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি। নিরাপত্তা মানে এড়িয়ে চলা নয় আর প্রস্তুতি থাকাটা সচেতনতা।

  • ভ্রমণে বের হওয়ার আগে গন্তব্য নিয়ে গবেষণা করুন। বিশ্বাসযোগ্য সূত্র থেকে পরামর্শ নিন।
  • নিরাপদ যাতায়াতের উপায় ও জরুরি ফোন নম্বর নোট করে রাখুন।
  • প্রয়োজন অনুযায়ী জিনিস নিন, বাকিটা হোটেলে রাখুন।
  • যাত্রা পরিকল্পনা কোনো বিশ্বস্ত ব্যক্তির কাছে জানান।
  • ভিড়ের জায়গায় সতর্ক থাকুন, রাতে অন্ধকার রাস্তা এড়িয়ে চলুন।
  • ভ্রমণে পাবলিক ওয়াই-ফাই নিরাপদ নয়। তাই ব্যবহার করবেন না।
  • ব্যাংকিং বা ই-মেইল ব্যবহার করার সময় ভিপিএন ব্যবহার করুন।
  • বিশ্বস্ত রিভিউসহ হোটেল বা রেন্টাল বুক করুন।
  • যেকোনো জায়গায় গিয়ে কোনো কিছু নিয়ে ভয় বা সন্দেহ জাগলে সেখানে থেকে দ্রুত সরে যান।
  • দেশের বাইরে ভ্রমণের ক্ষেত্রে পাসপোর্ট, ভিসা ও অন্যান্য ডকুমেন্টের কপি তৈরি করে রাখুন।
  • সাধারণ ফার্স্ট এইড কিট, যেমন অ্যান্টিসেপটিক বা প্রেসক্রিপশন ও ওষুধ সঙ্গে রাখুন।
  • স্থানীয় হাসপাতাল বা ক্লিনিকের তথ্য আগে থেকে জেনে নিন।
  • বড় মানচিত্র হাতে নিয়ে রাস্তা দেখার প্রবণতা থেকে বিরত থাকুন।
  • স্থানীয় সংস্কৃতি, আইনকানুন, নিরাপত্তাহীন এলাকা সম্পর্কে জানুন।

আন্তজেলা পকেটমার চক্র

অস্থিরতার সামান্য ইঙ্গিত পেলেই আমরা চলে যাব

আতিউর রহমানসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক তিন গভর্নরের ব্যাংক হিসাব তলব

প্লট–ফ্ল্যাট বরাদ্দে সচিব, এমপি, মন্ত্রী, বিচারপতিসহ যাঁদের কোটা বাতিল

অরকার আক্রমণে তরুণী প্রশিক্ষকের মৃত্যু, ভাইরাল ভিডিওটি সম্পর্কে যা জানা গেল

সৌদি আরবে ভ্রমণ গন্তব্যে যুক্ত হলো প্রাকৃতিক গুহা

পাহাড়ে ভ্রমণে বিনা মূল্যের আশ্রয় ‘বোথি’

যেসব দেশে বসবাসের জন্য অর্থ পাওয়া যায়

ভ্রমণে সতর্ক থাকুন

