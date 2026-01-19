চল্লিশে বাঁচুন প্রাণখুলে

সানজিদা সামরিন, ঢাকা
সামনেই বসন্ত। আর আপনি? ৪০টি বসন্ত পার করে এসেছেন। এখন আপনার মধ্য়ে তরুণীসুলভ ভাব নেই, দারুণ কিছুতেও খুব নিয়ন্ত্রিত আবেগ দেখান। স্বাধীন, আত্মবিশ্বাসী ও জীবনকে নিয়ন্ত্রণে রাখার দুনিয়ায় আপনাকে স্বাগতম। লোকের কথা বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এই বয়সে যে দিব্যি বাঁচা যায়, তা তো আপনাকে দেখলেই বোঝা যায়, বলুন! ৪০তম বসন্তে কোনো রেজল্যুশন সেট কি করেননি? আজই করে ফেলুন।
শান্ত, তবে অটল
৪০টা বসন্তে কতশত ফুল ফুটেছে। ঝরেও গেছে। ফলের ঝুড়িতে অভিজ্ঞতা তো কম নেই। তাই ব্যক্তিত্বের ওজনের সঙ্গে বেড়েছে মনের ভারও। এই বয়স নির্ভার, তবে দায়িত্ব নেওয়ার। যেকোনো পরিস্থিতিতে মাথা ঠান্ডা রেখে বুঝে এগোনোই ভালো। আর যে সিদ্ধান্ত নেবেন, তাও যেন থাকে অটুট।
একটা খসড়া করুন
চল্লিশেও যাঁরা বিয়ের পিঁড়িতে বসবেন বলে ভাবছেন, তাঁরা নিজের বিয়ের প্ল্যানিং নিজেই করুন, তা হোক ছোট পরিসরে বা বড় করে। আর যাঁরা একা রয়েছেন, তাঁরা এ বছর কোথায় ট্রিপে বের হবেন, তার একটা তালিকা করে ফেলুন। এ বছর আলমারিতে কেমন পোশাক রাখবেন, সেটাও তো ভেবে নেওয়া চাই। প্রয়োজনে একজন ফ্যাশন ডিজাইনারের পরামর্শ নিয়ে কেমন কাটিং ও প্যাটার্নের পোশাকে আপনাকে মানাবে, তা সেট করে নিন। হেয়ার ড্রেসারের কাছ থেকে জেনে নিন কেমন হেয়ারকাটে আপনাকে আরও বেশি আত্মবিশ্বাসী দেখাবে।
খরচ ও বিনিয়োগ
নিজের ছোটখাটো শখ এবার অন্তত নিজে পূরণ করুন। বিনিয়োগ, সঞ্চয়, সংসার খরচ—সব করেও একটা অংশের টাকা হাতে রাখুন, যা আপনার নিজের শখ পূরণে সহায়ক হবে। তা হোক কোনো শো পিস বা পেইন্টিং কেনা কিংবা বেকিং অথবা কুকিং শেখা, যা আপনাকে প্রফুল্ল রাখে, তাতেই এবার মনোযোগ দিন। আর এই ব্যাপারটাকে জোরালো করতে হ্যাঁ আর না-এর দ্বিধা থেকে বেরিয়ে আসুন।
ভালো বন্ধু দু-একজনই যথেষ্ট
এই বয়সে আসতে আসতে অধিকাংশ বন্ধুর সঙ্গেই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে ভেবে মুষড়ে পড়ার কারণ নেই। সবার সঙ্গে সম্পর্ক বা সুসম্পর্ক নেই ভেবে নিজেকে দোষারোপ করবেন না। খেয়াল করে দেখুন, হাজারো ঝড়ঝাপটার পরেও কেউ না কেউ আপনার পাশে রয়ে গেছেন। তাঁরা আপন। তাঁদের সঙ্গে গল্প করুন, শপিংয়ে যান, ভ্রমণ করুন।
নিজের ত্বক ধারণ করুন
খেয়াল করে দেখবেন, আগে যেমন গালে একটা ব্রণ উঠলেই বিচলিত হয়ে উঠতেন, অনুষ্ঠানে কাজল থেবড়ে গেলে বিব্রত হতেন; এখন আর তেমন অনুভূতি হচ্ছে না। একেবারে পরিণত হয়ে উঠেছেন। এতে চিন্তাও কমেছে, আরামও হয়েছে। ত্বকে মেকআপ বসানোর পরিবর্তে ত্বকের যত্নে মন দিন এবার। এটাই শেষ পর্যন্ত ত্বকের সৌন্দর্য ধরে রাখবে। ফাইন লাইনস, ফ্রেকেলস—সবই মনে করুন পরম আত্মীয়। এ সময় ত্বকের যত্নে কৃত্রিম উপকরণ কম ব্যবহার করা ভালো।
নিয়মিত চেকআপে যাওয়া চাই
খাবারে লবণ, চিনি কম রাখুন। পাশাপাশি হালকা ব্যায়াম করুন। পারিবারিক ইতিহাসে বড় রোগ, মানে ডায়াবেটিস, কিডনি ডিজিজ, হার্টের অসুখ ইত্যাদি থাকলে সাবধান হোন। ওজন অনেক বেশি বাড়তে দেওয়া যাবে না। এতে হাঁটুর ব্যথায় ভুগতে হতে পারে। বছরে একবার অন্তত ফুল চেকআপ শুরু করুন বয়স ৪০ থেকেই।
নিজের পরিবার ও সন্তানের সঙ্গে সময় কাটান, উপভোগ করুন
আপনি চল্লিশে পা রেখেছেন মানে আপনার মা-বাবার অনেক বয়স বেড়েছে। আপনি একদিকে তাঁদের সন্তান ও অভিভাবক দুটোই। ওদিকে নিজেও মা হয়েছেন। ফলে আগের চেয়ে অনেকটাই এগিয়ে আছেন। এই পুরো পরিবারকে সময় দিন।
অ্যাডভেঞ্চারে বাধা নেই
বাকেট লিস্টে স্কাই ডাইভিং বা বাঞ্জি জাম্পিং ছিল, কিন্তু করে উঠতে পারেননি, তাই তো? এবার নিজেই নিজের অভিভাবক হয়ে নিজেকে অনুমতি দিন। খানিকটা জমানো পয়সা খরচ করে ভ্রমণে যান। ব্যাগপ্যাক গুছিয়ে বেরিয়ে পড়ুন ট্রেকিং, হাইকিং বা স্কাই ডাইভিংয়ের উদ্দেশে। তা না ইচ্ছে হলে বন্ধু বা সহকর্মীর সঙ্গে কফিমিট করুন। মাঝে মাঝে গার্লস ট্রিপে যান। ঝেড়ে সব ডিপ্রেশন ফেলে ঝরঝরে হয়ে আসুন।
নিজেকে ট্রিট দিন
এখন থেকে প্রতি মুহূর্তকে সেলিব্রেট করুন। নিজের চেষ্টার জন্য নিজেই নিজের পিঠ চাপড়ে দিন। নিজেকে এ জন্য ট্রিট দিন। তা হতে পারে একটা সলো ট্রাভেল, ডিনার, পারলারে প্যাকেজ সার্ভিস বা যেকোনো কিছু, যাতে নিজের মন খুশি হয়। পারিবারিক আড্ডায়, অফিস মিটিংয়ে, সোশ্যাল মিডিয়ায় কে কী বলল, তা শুনতে বা দেখতে বয়েই গেছে আপনার!
