চোখের পাপড়ি ঝরা রুখে দিতে মাসকারা তোলার সঠিক উপায়

চোখের সাজ আরও আকর্ষণীয় করতে এবং পাপড়িগুলো ঘন করে তুলতে অনেকে নিয়মিত মাসকারা ব্যবহার করেন। চোখের চারপাশের চামড়া আমাদের শরীরের নরম ও সংবেদনশীল অংশ। তাই মাসকারা তোলার ক্ষেত্রে ঘষাঘষির বদলে ‘সোক অ্যান্ড স্লাইড’ কিংবা ‘ভিজিয়ে আলতো করে তুলে আনা’র মতো কৌশল নেওয়া জরুরি।
আমাদের চোখের পাপড়ি জীবনচক্র নির্দিষ্ট। এর মধ্যেই এটি জন্মে ও ঝরে যায়। ঘষাঘষি করলে অপরিপক্ব অবস্থায়ই পাপড়ি ঝরে যেতে পারে। এতে এর ঘনত্ব কমে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। এ ছাড়া মাসকারার অবশিষ্টাংশ চোখে থেকে গেলে ইনফেকশন কিংবা অঞ্জলি হওয়ার ভয় থাকে। চোখের চারপাশের চামড়া শরীরের পাতলা অংশ। তাই এখানে বাড়তি যত্ন নেওয়া প্রয়োজন।
মাসকারা তোলার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম
সঠিকভাবে মাসকারা তুলতে আপনার হাতের কাছে যে জিনিসগুলো রাখতে পারেন—
ধাপে ধাপে মাসকারা তোলার নিয়ম
মাসকারা তোলা আসলে কোনো তাড়াহুড়ার কাজ নয়, বরং এটি ধৈর্যের প্রক্রিয়া। কিছু ধাপ অনুসরণ করুন—
মাসকারা অপসারণের প্রাকৃতিক কিছু উপায়
আপনার কাছে রিমুভার না থাকলে ঘরোয়া কিছু উপাদান ব্যবহার করতে পারেন। যেমন—
