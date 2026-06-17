১০ মিনিটে তৈরি করুন আম-শসার সালাদ

ঝাল বা পোড়া ফ্লেভারের যেকোনো খাবারের সঙ্গে পরিবেশনের জন্য ভিন্ন কোনো সালাদ খুঁজছেন? তাহলে এই সময়ে একই সঙ্গে আমের মিষ্টি, ঝাল ও সামান্য টক কিছু তৈরি করে নিন। এমনি একটি খাবার ম্যাঙ্গো কিউকাম্বার সালাদ বা আম-শসার সালাদ। খুব অল্প উপকরণে কোনো রকম তেল ছাড়া মাত্র ১০ মিনিটে এটি তৈরি করে নেওয়া যায়।
ছোট কিউব করে কাটা পাকা আম আড়াই কাপ, ছোট কিউব করে কাটা শসা ২ কাপ, টমেটো ১ কাপ, কুচি করা পেঁয়াজ ২ টেবিল চামচ, ধনেপাতা ২ টেবিল চামচ, লেবুর রস ২ টেবিল চামচ, মধু আধা চা- চামচ, লবণ স্বাদমতো।
প্রথমে একটি মাঝারি আকারের মিক্সিং বোলে কিউব করে কাটা আম, শসা, চেরি টমেটো, পেঁয়াজকুচি এবং ধনেপাতা একসঙ্গে নিয়ে হালকাভাবে মিশিয়ে নিন। এবার এর ওপর তাজা লেবুর রস, লবণ এবং আম যদি একটু কম মিষ্টি হয়, তবে সামান্য মধু ছড়িয়ে দিন। সালাদের সব উপকরণ চামচ দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে মিশিয়ে নিন, যেন লেবুর রস ও লবণ সব জায়গায় সমানভাবে লাগে। এবার একটু চেখে দেখুন। যদি টক ভাব বাড়াতে চান, তবে আরেকটু লেবুর রস, মিষ্টির জন্য ম্যাপল সিরাপ আর স্বাদের ভারসাম্যের জন্য প্রয়োজন হলে সামান্য লবণ যোগ করতে পারেন। এই সামান্য কাজ করে ফেলতে পারলেই তৈরি হয়ে যাবে চমৎকার রঙিন ম্যাঙ্গো কিউকাম্বার সালাদ।
পরিবেশন: ঝাল ঝাল খাবারের সঙ্গে এই সালাদের ঠান্ডা ঠান্ডা মিষ্টি স্বাদ দারুণ এক বৈপরীত্য তৈরি করে।
সংরক্ষণ: সালাদটি কোনো এয়ারটাইট পাত্রে ভরে নরমাল ফ্রিজে ২ থেকে ৩ দিন পর্যন্ত রেখে খাওয়া যাবে। তবে এটি ফ্রিজারে বা ডিপ ফ্রিজে সংরক্ষণের উপযোগী নয়।
সূত্র: মিনিমালিস্ট বেকার
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