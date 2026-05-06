Ajker Patrika
রেসিপি

টক মিষ্টি ঝাল মেনি মাছের রসা

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
এই আবহাওয়ায় টক-মিষ্টি-ঝাল স্বাদের খাবার খেতে দারুণ লাগে। তাই আজ আপনাদের জন্য থাকছে টক-মিষ্টি-ঝাল স্বাদের মেনি মাছের রসার রেসিপি। রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা

উপকরণ

মেনি মাছ ৬ পিস, বেগুন ২০০ গ্রাম, মিষ্টিআলু ১০০ গ্রাম, কাঁচা আম একটা, আদা ও রসুনবাটা এক চা-চামচ, হলুদ, মরিচ ও ধনেগুঁড়া এক চা-চামচ করে, জিরাগুঁড়া আধা চা-চামচ, ধনেপাতাকুচি ২ টেবিল চামচ, কাঁচা মরিচ ফালি চার-পাঁচটা।

প্রণালি

মাছ ধুয়ে লবণ, হলুদ মাখিয়ে ফ্রাই প্যানে হালকা লালচে করে ভেজে নিন। কড়াইতে সয়াবিন তেল গরম হলে বাটা ও গুঁড়া মসলা কষিয়ে মিষ্টিআলু ও বেগুন দিয়ে কষিয়ে নিন। পরে ঝোলের পানি দিন পরিমাণমতো। ফুটে উঠলে ভাজা মাছ, কাঁচা আমের ফালি, কাঁচা মরিচ ও ধনেপাতাকুচি দিয়ে নেড়ে ঢাকনা দিয়ে রান্না করুন তিন থেকে চার মিনিট। সব শেষে লবণ দেখে নামিয়ে নিন।

বিষয়:

খাবাররান্নারেসিপিমাছ
