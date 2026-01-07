Ajker Patrika
মিঠাই ভরা ভাপা পিঠা

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
মিঠাই ভরা ভাপা পিঠা। ছবি: আফরোজা খানম মুক্তা।

এই ভরা পৌষে ভাপা পিঠা হবে না! বাড়িতেই তৈরি করুন মিঠাই ভরা ভাপা পিঠা। নতুনদের জন্য এই পিঠার রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা

উপকরণ

চালের গুঁড়া ৪ কাপ, খেজুরের গুড় কুচি ২ কাপ, কোরানো নারকেল ১ কাপ, লবণ স্বাদমতো এবং পানি পরিমাণমতো।

প্রণালি

প্রথমে একটি পাত্রে চালের গুঁড়া দিন। ১ কাপ পানিতে আধা চা-চামচ লবণ গুলে নিন। এবার চালের গুঁড়ার মধ্যে ধীরে ধীরে এই পানি দিয়ে মাখাতে থাকুন। এমনভাবে মাখুন যেন হাতে দিলে মুঠো বাঁধে। তারপর একটি চালনিতে মাখানো চালের গুঁড়া হাত দিয়ে ডলে ডলে চেলে নিন। একটি সরু মুখের হাঁড়িতে অর্ধেক পানি দিয়ে চুলায় বসিয়ে দিন। এবার পানি ফুটে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। হাঁড়ির ওপর ভাপা পিঠা তৈরির জন্য ছিদ্রসহ যে ঢাকনা থাকে, তা বসিয়ে দিন। এবার চালের গুঁড়া, নারকেল, গুড়—সব উপকরণ একসঙ্গে মেখে নিন। তারপর একটি বাটিতে চালের আটা দিয়ে একটি পাতলা কাপড় দিয়ে মুড়িয়ে হাঁড়ির ওপরে বসানো ঢাকনার ওপর উপুড় করে দিন। দিয়ে বাটিটা উঠিয়ে ফেলুন। হাঁড়ির ওপর ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিন। কিছুক্ষণ পর সেদ্ধ হলে নামিয়ে নিন।

