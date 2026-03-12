Ajker Patrika
রেসিপি

স্পেশাল মুচমুচে বেগুনি

ফিচার ডেস্ক 
আপডেট : ১২ মার্চ ২০২৬, ১৬: ২৭
স্পেশাল মুচমুচে বেগুনি
রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধন শিল্পী কোহিনূর বেগম।

বেগুনি তো রোজ ইফতারির আইটেমে থাকে। কিন্তু মুচমুচে সুস্বাদু বেগুনি সবাই তৈরি করতে পারে না। আজকের রেসিপিতে জেনে নিন মুচমুচে বেগুনি তৈরির পদ্ধতি। আপনাদের জন্য রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধন শিল্পী কোহিনূর বেগম।

উপকরণ

বেগুন একটা, বেসন ৫০ গ্রাম, চালের গুঁড়া ২৫ গ্রাম, আদা-রসুনবাটা আধা চা-চামচ, বেকিং পাউডার আধা চা-চামচ, হলুদ, মরিচ ও জিরা গুঁড়া আধা চা-চামচ করে, কালোজিরা আধা চা-চামচ, লবণ স্বাদমতো, তেল প্রয়োজনমতো।

প্রণালি

বেগুনগুলো গোল গোল করে কেটে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিয়ে বেগুনে লবণ ও মরিচের গুঁড়া মাখিয়ে নিন। বেসনের মধ্যে তেল ছাড়া সব উপকরণ মিশিয়ে পরিমাণমতো পানি দিয়ে বেসনের গোলা তৈরি করে নিন। এবার তেল গরম হলে বেগুন বেসনে ডুবিয়ে ডুবো তেলে ভেজে গরম-গরম পরিবেশন করুন।

বিষয়:

জীবনধারাইফতারের রেসিপিরেসিপি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

দিনাজপুরের চিরিরবন্দর: মৌসুমে অকেজো ৩ ড্যাম

দিনাজপুরের চিরিরবন্দর: মৌসুমে অকেজো ৩ ড্যাম

ইফতার পার্টিতে শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে আনার শপথ, ভিডিও ভাইরাল

ইফতার পার্টিতে শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে আনার শপথ, ভিডিও ভাইরাল

হামলায় মোজতবা খামেনির মুখে আঘাত, পায়ের হাড়ে চিড়

হামলায় মোজতবা খামেনির মুখে আঘাত, পায়ের হাড়ে চিড়

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে চাকরির সুযোগ

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে চাকরির সুযোগ

যুদ্ধ শুরুর পর চীনে ১ কোটি ব্যারেলের বেশি তেল পাঠিয়েছে ইরান

যুদ্ধ শুরুর পর চীনে ১ কোটি ব্যারেলের বেশি তেল পাঠিয়েছে ইরান

সম্পর্কিত

ঈদের আগে সুন্দর চুল পেতে

ঈদের আগে সুন্দর চুল পেতে

স্পেশাল মুচমুচে বেগুনি

স্পেশাল মুচমুচে বেগুনি

আজকের রাশিফল: পাড়ার লোকেরা বদনাম রটাবে, বন্ধুদের মধ্যে একজন আকৃষ্ট হবে

আজকের রাশিফল: পাড়ার লোকেরা বদনাম রটাবে, বন্ধুদের মধ্যে একজন আকৃষ্ট হবে

ইতিহাস ও প্রকৃতি উপভোগ করার দারুণ গন্তব্য

ইতিহাস ও প্রকৃতি উপভোগ করার দারুণ গন্তব্য