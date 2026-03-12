স্পেশাল মুচমুচে বেগুনি

বেগুনি তো রোজ ইফতারির আইটেমে থাকে। কিন্তু মুচমুচে সুস্বাদু বেগুনি সবাই তৈরি করতে পারে না। আজকের রেসিপিতে জেনে নিন মুচমুচে বেগুনি তৈরির পদ্ধতি। আপনাদের জন্য রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধন শিল্পী কোহিনূর বেগম।
উপকরণ
বেগুন একটা, বেসন ৫০ গ্রাম, চালের গুঁড়া ২৫ গ্রাম, আদা-রসুনবাটা আধা চা-চামচ, বেকিং পাউডার আধা চা-চামচ, হলুদ, মরিচ ও জিরা গুঁড়া আধা চা-চামচ করে, কালোজিরা আধা চা-চামচ, লবণ স্বাদমতো, তেল প্রয়োজনমতো।
প্রণালি
বেগুনগুলো গোল গোল করে কেটে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিয়ে বেগুনে লবণ ও মরিচের গুঁড়া মাখিয়ে নিন। বেসনের মধ্যে তেল ছাড়া সব উপকরণ মিশিয়ে পরিমাণমতো পানি দিয়ে বেসনের গোলা তৈরি করে নিন। এবার তেল গরম হলে বেগুন বেসনে ডুবিয়ে ডুবো তেলে ভেজে গরম-গরম পরিবেশন করুন।
