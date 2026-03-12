আজকের রাশিফল: পাড়ার লোকেরা বদনাম রটাবে, বন্ধুদের মধ্যে একজন আকৃষ্ট হবে

মেষ
সকাল থেকেই আপনার মেজাজটা রাজকীয় থাকবে। মনে হবে আপনিই এই দুনিয়ার রাজা। কিন্তু সাবধান! অফিসের বস বা ঘরের আসল ’বস’ (স্ত্রী বা মা) আপনার এই রাজকীয় ভাবমূর্তি এক তুড়িতে ধূলিসাৎ করে দিতে পারে। তর্কে না গিয়ে বরং হাসিমুখে সায় দিন। সঙ্গীর সঙ্গে অকারণ তর্কে যাবেন না, দিন শেষে থালাবাসন আপনাকেই মাজতে হতে পারে। কাজের চাপ থাকবে, কিন্তু বিকেলের দিকে পকেটে কিছু খুচরা পয়সার যোগ দেখা যাচ্ছে। উচ্চ রক্তচাপের রোগীরা আজ রাগ নিয়ন্ত্রণে রাখুন। রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় মোবাইলে রিলস দেখবেন না, ড্রেনে পড়ার প্রবল যোগ আছে!
বৃষ
আজ আপনার অলসতা অলিম্পিক পর্যায়ে পৌঁছে যাবে। ইচ্ছা করবে বিছানা ছেড়ে না উঠতে, কিন্তু পেটের ক্ষুধা তো আর গ্রহ-নক্ষত্র মানে না! কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীরা আপনার টিফিন বক্সের দিকে লোলুপ দৃষ্টি দিতে পারে, নিজের খাবার আগলে রাখুন। রোমান্টিক ডিনারের পরিকল্পনা হতে পারে, তবে সেটা বাড়িতে হওয়াই মঙ্গল। আর্থিক বিনিয়োগের জন্য দিনটি মাঝারি। হুট করে বড় টাকা কোথাও ঢালবেন না। আজ একটু হাঁটাহাঁটি করুন, শরীরে জং ধরার আগেই! কাউকে টাকা ধার দেবেন না, দিলে সেটা ফেরত পাওয়া আর চাঁদে বাড়ি কেনা একই ব্যাপার হবে।
মিথুন
আজ আপনার মুখ চলবে বেশি। আড্ডায় আপনিই হবেন মধ্যমণি। তবে সাবধান, বেশি কথা বলতে গিয়ে নিজের হাঁড়ির খবর বা অফিসের পাসওয়ার্ড ফাঁস করে দেবেন না। আপনার দ্বিধাদ্বন্দ্ব আজ অন্যদের বিনোদনের খোরাক হতে পারে। সিঙ্গেলদের জন্য আজ কারও সঙ্গে আলাপ হওয়ার সুযোগ আছে, তবে প্রথম দেখাতেই বিয়ের প্রস্তাব দেবেন না। ছোট ব্যবসায় লাভের মুখ দেখবেন। পকেটে টান থাকলেও মন থাকবে ফুরফুরে। গলাব্যথা বা কাশির সমস্যা হতে পারে, ঠান্ডা পানীয় এড়িয়ে চলুন। অনলাইন শপিং অ্যাপ থেকে দূরে থাকুন, না হলে মাসের শেষে নুন আনতে পান্তা ফুরাবে।
কর্কট
আপনি আজ একটু বেশিই আবেগপ্রবণ। ফেলে আসা দিনের কথা ভেবে জানালার ধারে বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলবেন। কিন্তু মনে রাখবেন, অতীত ভেবে লাভ নেই যদি না বর্তমানের গ্যাস অম্বল ঠিক থাকে। মেজাজটা আজ একটু খিটখিটে হতে পারে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটান। ছোটদের সঙ্গে একটু খেলাধুলা করলে মন ভালো থাকবে। অফিসে আজ চুপচাপ কাজ সেরে বেরিয়ে আসাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। মানসিক শান্তির জন্য একটু ধ্যানে বসতে পারেন বা প্রিয় গান শুনতে পারেন। আজ সোশ্যাল মিডিয়ায় কোনো রাজনৈতিক পোস্টে কমেন্ট করবেন না, অকারণে ট্রোলড হতে পারেন।
সিংহ
আয়নার সামনে আজ একটু বেশি সময় কাটাবেন। নিজেকে বনের রাজা ভাবতেই পারেন, কিন্তু পিয়ন থেকে শুরু করে বস—সবাই আজ আপনাকে দিয়ে বাড়তি কাজ করিয়ে নিতে চাইবে। দাম্পত্য জীবনে আপনার ’ইগো’ আজ আপনার প্রধান শত্রু। প্রিয়জনকে আজ একটা উপহার দিন, সেটা একটা চকোলেট হলেও চলবে। বড় কোনো ব্যবসায়িক লেনদেনের সম্ভাবনা আছে। তবে সব কাজ নিজে তদারকি করুন। পিঠের ব্যথায় কষ্ট পেতে পারেন, বেশিক্ষণ কুঁজো হয়ে বসে থাকবেন না। পাড়ার মোড়ের দোকানে বেশি আড্ডা দেবেন না, কেউ আপনার নামে রগরগে বদনাম রটাতে পারে।
কন্যা
সবকিছু নিখুঁত করতে গিয়ে আজ নিজেই নাজেহাল হবেন। আপনার সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি আজ অন্যদের রক্তচাপ বাড়িয়ে দিতে পারে। তবে কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের প্রশংসা হবে। বাড়ি পরিষ্কার করতে গিয়ে কাজের লোকের সঙ্গে ঝামেলা হতে পারে। খুঁতখুঁতে স্বভাবের জন্য পার্টনারের সঙ্গে মনোমালিন্য হতে পারে। একটু ছাড় দিতে শিখুন। সঞ্চয়ের পরিকল্পনা কাজে দেবে। বাড়তি আয়ের নতুন পথ খুলে যেতে পারে। পেটের সমস্যায় ভুগতে পারেন, রাস্তার ধারের ভাজাপোড়া এড়িয়ে চলুন। আজ খুব বেশি মসলাদার খাবার খাবেন না, পেটটা বিদ্রোহ করতে পারে।
তুলা
ভারসাম্য বজায় রাখাই আপনার বিশেষত্ব, কিন্তু আজ আপনার ব্যাংক ব্যালেন্স আর খরচের মধ্যে ভারসাম্য রাখা প্রায় অসম্ভব হবে। প্রেমিকা বা স্ত্রীর আবদার মেটাতে গিয়ে পকেটে গর্ত হওয়ার যোগ আছে। তবে বিকেলের দিকে কোনো হারানো বন্ধুর ফোন আসতে পারে। রোমান্সের জন্য দিনটি বেশ ভালো। সঙ্গীকে নিয়ে পার্কে বা সিনেমা দেখতে যেতে পারেন। নতুন চাকরির প্রস্তাব আসতে পারে। তবে হুট করে পুরোনো চাকরি ছাড়বেন না। চোখের দিকে নজর দিন। মোবাইল স্ক্রিনে সময় কমান। নতুন কোনো চুক্তিতে সই করার আগে অন্তত দশবার পড়ুন (এমনকি বিয়ের কার্ড হলেও!)।
বৃশ্চিক
আপনার ভেতরে আজ ’শার্লক হোমস’ জেগে উঠবে। অন্যের গোপন খবর নিতে গিয়ে নিজের কাজে ভুল করবেন না। ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি লাভজনক। দূরে কোথাও ঘুরতে যাওয়ার প্ল্যান করতে পারেন, তবে টিকিট কনফার্ম হওয়া নিয়ে টেনশন থাকবে। রহস্যময় আচরণ করবেন না, সঙ্গীর মনে সন্দেহ দানা বাঁধতে পারে। হঠাৎ করে কিছু টাকা হাতে আসতে পারে। পুরোনো কোনো দেনা শোধ হতে পারে। ত্বকের সমস্যা দেখা দিতে পারে, প্রচুর পানি পান করুন। আজ কোনো গোপন কথা কাউকে বলতে যাবেন না, পাঁচ কান হতে বেশিক্ষণ সময় লাগবে না।
ধনু
আপনি আজ বেশ সাহসী ও চনমনে। দুঃসাহসিক কোনো কাজ করে ফেলতে পারেন। তবে মনে রাখবেন, পাহাড় থেকে লাফ দেওয়া সাহস নয়, বোকামি। চাকরিজীবীদের জন্য দিনটি উন্নতির বার্তা নিয়ে আসবে। নতুন কিছু শেখার আগ্রহ বাড়বে। সঙ্গীর সঙ্গে খুনসুটি দিনটিকে মনোরম করে তুলবে। বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক হওয়ার যোগ আছে। ভাগ্যের চাকা ঘুরতে শুরু করেছে। লটারি বা শেয়ার বাজারে ছোট লগ্নি ফলপ্রসূ হতে পারে। হাড়ের জয়েন্টে ব্যথা হতে পারে, বেশি ভারী জিনিস তুলতে যাবেন না। ড্রাইভিং করার সময় বামে-ডানে ঠিকমতো খেয়াল রাখুন, না হলে ট্রাফিক পুলিশ আজ আপনার চালান কাটতে পারে।
মকর
কাজের চাপে নাভিশ্বাস উঠবে আজ। মনে হবে চাকরি ছেড়ে দিয়ে হিমালয়ে চলে যাই। কিন্তু হিমালয়ে ওয়াইফাই পাওয়া যাবে না ভেবে আবার কাজে মন দেবেন। সম্পত্তি কেনাবেচার জন্য দিনটি দারুণ। গুরুজনদের পরামর্শ মেনে চলুন। সঙ্গীর অভিযোগগুলো আজ মন দিয়ে শুনুন, না শুনলে আজ কপালে দুঃখ আছে। পরিশ্রমের ফল পাবেন। তবে অফিসের রাজনীতি থেকে দূরে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। অনিদ্রার সমস্যা দেখা দিতে পারে। ঘুমানোর আগে মোবাইল দূরে রাখুন। শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে আজ একটু দূরত্ব বজায় রাখুন, অযথা কথা-কাটাকাটির যোগ আছে।
কুম্ভ
আজ আপনি উদ্ভাবন বা নতুন কিছু করার চিন্তায় মগ্ন থাকবেন। আপনার অদ্ভুত সব আইডিয়া শুনে মানুষ আপনাকে পাগল ভাবতে পারে, কিন্তু হাল ছাড়বেন না। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় প্রচুর হাসাহাসি হবে। পরোপকার করতে গিয়ে নিজের পকেট খালি করবেন না। বন্ধুদের মধ্যে কেউ আপনার প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে। চোখ-কান খোলা রাখুন। প্রযুক্তিগত কাজে সাফল্য আসবে। আর্থিক দিক দিয়ে দিনটি স্থিতিশীল। পায়ের ব্যথায় কষ্ট পেতে পারেন, আরামদায়ক জুতা পরুন। ইলেকট্রনিক জিনিস সাবধানে ব্যবহার করুন, শর্ট সার্কিট হওয়ার সামান্য ভয় আছে।
মীন
কল্পনার জগতে ভাসবেন আজ সারা দিন। অফিসে কাজের ফাঁকে হয়তো মালদ্বীপের সমুদ্র সৈকতে হারিয়ে যাবেন, কিন্তু বসের চিৎকারে বাস্তব ফিরে আসবে। আজ একটু বেশিই পরোপকারী হবেন, কিন্তু সবাই তার মূল্য বুঝবে না। মনে মনে কাউকে পছন্দ করলে আজই তাকে মনের কথা জানিয়ে দিন। লাক আপনার সঙ্গেই আছে। সৃজনশীল কাজে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য দিনটি খুব শুভ। বড় কোনো অর্ডার পেতে পারেন। অলসতা ত্যাগ করে একটু ব্যায়াম করুন। শরীরটা ফিট রাখা জরুরি। আজ কোনো আইনি কাগজপত্রে চোখ বন্ধ করে টিপসই বা সই দেবেন না।
