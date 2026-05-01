টাকি মাছ যাঁদের প্রিয় তাঁরা প্রায়ই তো ভর্তা তৈরি করেন। এবার তৈরি করতে পারেন টাকি মাছের পুরি। আপনাদের জন্য রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন আলিফ’স ডেলিকেট ডিশেজের শেফ আলিফ রিফাত।
কাঁটা ছাড়ানো ভাজা টাকি মাছ ১ কাপ, পেঁয়াজকুচি ১ কাপের ৩ ভাগের ১ ভাগ, ৩ থেকে ৪টি কাঁচা মরিচকুচি, ধনেপাতাকুচি ১ মুঠো, আদা ও রসুনকুচি ১ টেবিল চামচ, হলুদ সামান্য, ময়দা ১ কাপ, তেল পরিমাণমতো, লবণ স্বাদমতো।
ময়দা, পরিমাণমতো লবণ, তেল ও পানি দিয়ে খামির বানিয়ে নিয়ে ভেজা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখুন। একটি পাত্রে ১ টেবিল চামচ তেল দিয়ে তাতে আদা-রসুন কুচি করে ভেজে নিতে হবে। কাঁটা ছাড়ানো মাছ পেঁয়াজ ও কাঁচা মরিচকুচি দিয়ে ভাজতে হবে। সামান্য হলুদ দেওয়া যেতে পারে রঙের জন্য। এরপর মাছ ভাজা ভাজা হলে ধনেপাতাকুচি দিয়ে আরও ১ মিনিট ভেজে নামিয়ে ফেলতে হবে। এবার ময়দার খামির লেচি কেটে তাতে পুর ভরে পছন্দমতো আকারে বেলে ডুবো তেলে ভেজে নিতে হবে। সবশেষে পছন্দমতো সস বা চাটনি দিয়ে পরিবেশন করতে হবে।
