মেঘলা দিনে ছাকবাটা খিচুড়ি

আকাশে মেঘ করেছে দেখে খিচুড়ি খেতে চান না, এমন মানুষের সংখ্যা খুব কম। রাতের ভোজে যাঁরা খিচুড়ি খাওয়ার কথা ভাবছেন, তাঁদের জন্য রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
উপকরণ
লাল চাল ৫০০ গ্রাম, মুগ ডাল ২৫০ গ্রাম, গোল করে কাটা পেঁয়াজ আধা কাপ, তেজপাতা দুটি, আদা ও রসুনবাটা এক টেবিল চামচ, হলুদগুঁড়া, শুকনো মরিচ ভাজা গুঁড়া, ধনেগুঁড়া এক চা-চামচ করে, লবণ স্বাদমতো, গরুর মাংস ভুনা আধা কেজি, ঘি ৪ টেবিল চামচ ও ছাক বাটা ২ টেবিল চামচ।
পেঁয়াজকুচি আধা কাপ, রসুনকুচি ২ টেবিল চামচ, সয়াবিন তেল ৪ টেবিল চামচ, তেজপাতা দুটি, গোটা জিরা ২ টেবিল চামচ।
কড়াইতে সয়াবিন তেল গরম হলে তেজপাতা, পেঁয়াজকুচি, রসুনকুচি বাদামি করে ভেজে নিন। নামানোর আগে গোটা জিরা দিয়ে আরও দু-এক মিনিট ভেজে নামিয়ে পাটায় বেটে নিলে তৈরি হয়ে যাবে ছাকবাটা।
লাল চাল ও ডাল ধুয়ে বেশি পানি দিয়ে রান্না করুন। ফুটে উঠলে তেজপাতা, ভাজা মরিচগুঁড়া, হলুদগুঁড়া, ধনেগুঁড়া ও লবণ দিয়ে রান্না করুন। খিচুড়ি নাড়তে নাড়তে নরম হলে ভুনা মাংস দিন। নামানোর আগে ঘি আর ছাকবাটা দিয়ে অনবরত নাড়তে থাকুন। তারপর লবণ দেখে নামিয়ে নিন। এবার ঘি ও গন্ধরাজ লেবু দিয়ে পরিবেশন করুন।
