Ajker Patrika
রেসিপি

মেঘলা দিনে ছাকবাটা খিচুড়ি

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
আকাশে মেঘ করেছে দেখে খিচুড়ি খেতে চান না, এমন মানুষের সংখ্যা খুব কম। রাতের ভোজে যাঁরা খিচুড়ি খাওয়ার কথা ভাবছেন, তাঁদের জন্য রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা

উপকরণ

লাল চাল ৫০০ গ্রাম, মুগ ডাল ২৫০ গ্রাম, গোল করে কাটা পেঁয়াজ আধা কাপ, তেজপাতা দুটি, আদা ও রসুনবাটা এক টেবিল চামচ, হলুদগুঁড়া, শুকনো মরিচ ভাজা গুঁড়া, ধনেগুঁড়া এক চা-চামচ করে, লবণ স্বাদমতো, গরুর মাংস ভুনা আধা কেজি, ঘি ৪ টেবিল চামচ ও ছাক বাটা ২ টেবিল চামচ।

ছাকবাটা তৈরি করতে যা লাগবে

পেঁয়াজকুচি আধা কাপ, রসুনকুচি ২ টেবিল চামচ, সয়াবিন তেল ৪ টেবিল চামচ, তেজপাতা দুটি, গোটা জিরা ২ টেবিল চামচ।

যেভাবে তৈরি করবেন

কড়াইতে সয়াবিন তেল গরম হলে তেজপাতা, পেঁয়াজকুচি, রসুনকুচি বাদামি করে ভেজে নিন। নামানোর আগে গোটা জিরা দিয়ে আরও দু-এক মিনিট ভেজে নামিয়ে পাটায় বেটে নিলে তৈরি হয়ে যাবে ছাকবাটা।

খিচুড়ি রান্নার প্রণালি

লাল চাল ও ডাল ধুয়ে বেশি পানি দিয়ে রান্না করুন। ফুটে উঠলে তেজপাতা, ভাজা মরিচগুঁড়া, হলুদগুঁড়া, ধনেগুঁড়া ও লবণ দিয়ে রান্না করুন। খিচুড়ি নাড়তে নাড়তে নরম হলে ভুনা মাংস দিন। নামানোর আগে ঘি আর ছাকবাটা দিয়ে অনবরত নাড়তে থাকুন। তারপর লবণ দেখে নামিয়ে নিন। এবার ঘি ও গন্ধরাজ লেবু দিয়ে পরিবেশন করুন।

