ছুটির সকালের নাশতায় লুচির সঙ্গে আলুর ঝোল

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
ছুটির সকালে নাশতা হোক জম্পেশ। ছবি: আফরোজা খানম মুক্তা

ছুটির দিন সকালে আয়েশ করে একটু ভিন্ন ধরনের নাশতা করতে কে না চায়? তবে তার জন্য সময় ব্যয় করতেও মন সায় দেয় না। তাই চটজলদি মজাদার কিছু খেতে চাইলে তৈরি করে ফেলুন লুচি। আর লুচির সঙ্গে খাওয়ার জন্য আলুর ঝোল। লুচি গড়তে তো সবাই পারেন। তবে আলুর ঝোলের রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা

উপকরণ

আলু ২৫০ গ্রাম, টমেটো ১টি, লবণ স্বাদমতো, শুকনা মরিচ ২টি, সয়াবিন তেল ৪ টেবিল চামচ, চিনি, পাঁচফোড়ন ও কালিজিরা আধা চা-চামচ করে, হিং ২ চিমটি।

ছুটির সকালে লুচি ও আলুর ঝোল হতে পারে দারুণ নাশতা। ছবি: আফরোজা খানম মুক্তা

প্রণালি

আলুর খোসা ফেলে চার কোনা আকারে ছোট ছোট করে কেটে পানিতে ভিজিয়ে রাখুন। কড়াইতে সয়াবিন তেল গরম হলে পাঁচফোড়ন, শুকনা মরিচ ও সামান্য কালোজিরা দিয়ে ফোড়ন দিন। এবার পানিসহ সেদ্ধ করা আলু ফোড়নে দিয়ে দিন। হয়ে এলে টমেটো, হিং, চিনি ও কাঁচামরিচ ফালি দিয়ে নেড়েচেড়ে আরও কিছু সময় রান্না করুন। সব শেষে লবণ দেখে নামিয়ে নিন। তারপর ফুলকো লুচি নিয়ে বসে পড়ুন টেবিলে।

