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মেদহীন পেট পেতে কখন কোন ধরনের স্যুপ খাবেন, জানুন সহজ রেসিপি

ফিচার ডেস্ক
মেদহীন পেট পেতে কখন কোন ধরনের স্যুপ খাবেন, জানুন সহজ রেসিপি
যেকোনো স্যুপ খেলেই মেদ কমবে এমন নয়। গাজর আর আদার স্যুপ সে ক্ষেত্রে ভালো ফল দিতে পারে। ছবি সংগৃহীত

পেটের অতিরিক্ত চর্বি বা মেদ কমানো অনেকের জন্যই কঠিন কাজ। আমাদের প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় সঠিক উপাদানে তৈরি স্যুপ যুক্ত করলে এই প্রক্রিয়া অনেক সহজ হতে পারে। পুষ্টিকর এবং কম ক্যালরির স্যুপ শরীরের বাড়তি মেদ ঝরিয়ে আপনাকে দ্রুত স্লিম হতে সাহায্য করবে।

কখন খাবেন

পেটের চর্বি কমানোর জন্য স্যুপ খাওয়ার সবচেয়ে উপযুক্ত সময় হলো, এটিকে প্রধান খাবার বা হালকা মিল হিসেবে গ্রহণ করা। দুপুরের অথবা রাতের খাবারের বিকল্প হিসেবে এক বাটি পুষ্টিকর স্যুপ খেতে পারেন। এ ছাড়া রাতে দেরিতে ক্ষুধা লাগলে অস্বাস্থ্যকর স্ন্যাকস না খেয়ে হালকা রাতের নাশতা হিসেবেও এটি দারুণ উপযোগী। কম ক্যালরি ও প্রচুর ফাইবার থাকায় এটি দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা রাখে এবং অন্যান্য খাবারের প্রতি অতিরিক্ত ক্ষুধা কমিয়ে দেয়।

কীভাবে খাবেন এবং তৈরি করবেন

যেকোনো স্যুপ খেলেই মেদ কমবে না। এটি তৈরির উপাদানের ওপর কার্যকারিতা নির্ভর করে। স্যুপকে স্বাস্থ্যকর ও মেদ কমানোর উপযোগী করতে কিছু বিষয় মেনে চলতে হবে:

ক্রিম ও চিজ বর্জন করুন: চিজ ও হেভি ক্রিম বা মাখন যুক্ত স্যুপে প্রচুর ক্যালরি থাকে, যা মেদ বাড়ায়। তাই এগুলো এড়িয়ে চলুন। ডেইরি উপাদান ব্যবহার করতে চাইলে কম চর্বিযুক্ত ডেইরি অথবা আমন্ড মিল্ক বা নারকেল দুধের মতো বিকল্প বেছে নিন।

ভেজিটেবল ব্রথ ব্যবহার: স্যুপের বেস বা তরল হিসেবে সোডিয়ামের পরিমাণ কম এমন ভেজিটেবল ব্রথ বা বোন ব্রথ (হাড়ের স্যুপ) ব্যবহার করুন।

রঙিন সবজির ব্যবহার: স্যুপে প্রচুর ফাইবার ও ভিটামিনসমৃদ্ধ সবজি যেমন গাজর, ব্রকলি, পালংশাক, ক্যাপসিকাম ও ফুলকপি যুক্ত করুন।

লিন প্রোটিন যোগ করুন: পেশি গঠন এবং দীর্ঘ সময় পেট ভরা রাখার অনুভূতি পেতে স্যুপে মুরগির মাংস, মাছ, শিম, ডাল বা লেন্টিল যুক্ত করুন।

হোল গ্রেইনস: ফাইবারের মাত্রা আরও বাড়াতে বার্লি, লাল চালের মতো গোটা শস্য যোগ করতে পারেন।

উপকারী তেল ও মসলা: স্যুপ রান্নায় মাত্র ১ চা-চামচ জলপাই তেল বা অ্যাভোকাডো তেল ব্যবহার করে নিন। এ ছাড়া মেটাবলিজম বা হজমপ্রক্রিয়া বাড়াতে আদা বা লাল মরিচের গুঁড়া এবং স্বাদ বাড়াতে তাজা ভেষজ পাতা ও মসলা ব্যবহার করতে পারেন।

পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ: স্যুপ স্বাস্থ্যকর হলেও অতিরিক্ত পরিমাণে খাওয়া যাবে না। সব সময় খাওয়ার পরিমাণের দিকে খেয়াল রাখুন।

মেদ কমানোর জন্য স্যুপ গাজর ও আদার স্যুপ

উপকরণ:

গাজর: ৪টি (কুচি করা)

পেঁয়াজ: ১টি (কুচি করা)

আদা: ১ ইঞ্চি (কুচি করা বা বাটা)

অলিভ অয়েল: ১ চা-চামচ

ভেজিটেবল ব্রথ: ৪ কাপ

লবণ ও গোলমরিচের গুঁড়া: স্বাদমতো

তৈরির প্রণালি

১. প্রথমে একটি পাত্রে অলিভ অয়েল গরম করে পেঁয়াজ ও আদাকুচি দিয়ে সুগন্ধ বের হওয়া পর্যন্ত ভাজুন।

২. এবার কুচি করা গাজরগুলো দিয়ে দিন এবং ৫ মিনিট ধরে রান্না করুন।

৩. এরপর পাত্রে ভেজিটেবল ব্রথ, স্বাদমতো লবণ ও গোলমরিচের গুঁড়া মিশিয়ে দিন এবং মাঝারি আঁচে ২০ মিনিট ধরে মৃদু তাপে রান্না করুন।

৪. গাজর সেদ্ধ করার পর নরম হয়ে এলে পুরো মিশ্রণটি ব্লেন্ডারে দিয়ে মসৃণভাবে ব্লেন্ড করে নিন। ব্যস, গরম-গরম পরিবেশন করুন পুষ্টিকর ক্যারট জিঞ্জার স্যুপ।

সূত্র: হেলথ শর্টস

বিষয়:

খাবারজীবনধারাখাদ্যাভ্যাস
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