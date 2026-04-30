হোটেল বা রিসোর্ট বুকিংয়ের সময় যা মনে রাখবেন

হোটেলে থাকার ব্যবস্থা এবং সুবিধা আরামদায়ক হলে ভ্রমণ ক্লান্তিহীন হয়। এ জন্য হোটেল বাছাই, সেখান থেকে ভ্রমণ শেষে সুন্দর অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে আসতে চাইলে কিছু বিষয় খেয়াল রাখা উচিত। জেনে নিন বিষয়গুলো—
হোটেল বা রিসোর্টে লুকানো চার্জ সম্পর্কে চেক-ইনের সময় অবশ্যই প্রশ্ন করুন এবং এগুলো ঐচ্ছিক কি না, তা জেনে নিন।
সময়ের আগে চেক-ইন বা লেট চেক-আউটের জন্য অনুরোধ করতে দ্বিধা করবেন না। তবে সরাসরি বুকিং হলে অনেক সময় বাড়তি সুবিধা পাওয়া যায়।
অল্প শব্দেই যদি আপনার ঘুম ভেঙে যায়, তাহলে লিফট থেকে দূরে বা মোটামুটি শান্ত থাকে তেমন জায়গার রুমের জন্য আগেভাগে বলে রাখুন।
চেক-ইনের সময় ই-মেইল ঠিকানা দিন, যাতে চেক-আউটের পর বিল বৃত্তান্ত অনলাইনে পেয়ে যান। এতে সারিতে দাঁড়ানোর ঝামেলা অনেকটা কমবে।
হাউসকিপিং স্টাফদের বকশিশ দেওয়া উচিত। দিতে ভুলে গেলে চেক-আউটের সময় রুমে রেখে আসুন।
রুম ছাড়ার আগে চার্জার, পাসপোর্ট বা গয়না আছে কি না, তা ভালোভাবে পরীক্ষা করুন। প্রতিটি প্লাগ পয়েন্ট চেক করে দেখুন।
ই-মেইলে বিল পাওয়ার নিশ্চয়তা যদি না থাকে, তাহলে সরাসরি ফ্রন্ট ডেস্ক থেকে আইটেমাইজড বিলটি ভালো করে দেখে নিন।
সূত্র: ট্রাভেল+লিজার
