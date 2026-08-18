এক প্যানে স্প্যানিশ স্বাদ

স্পেনের ঐতিহ্যবাহী খাবারগুলোর মধ্যে পায়েলা অন্যতম। চাল, মাংস ও সবজি দিয়ে তৈরি এই এক পাত্রের খাবারটি দেখতে কিছুটা আমাদের পোলাওয়ের মতো হলেও রান্নার ধরন ও স্বাদে কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে। মূলত চিকেন পায়েলা ঝামেলাবিহীন খাবার। এর একই প্যানে থাকে ভাত, সবজি ও প্রোটিনের সংমিশ্রণ।
বাসমতী চাল ২ কাপ, চিকেন ৩০০ থেকে ৪০০ গ্রাম, পেঁয়াজ ১টি, রসুন ৪ কোয়া, ক্যাপসিকাম ১টি, টমেটো ২টি, মটরশুঁটি আধা কাপ, চিকেন স্টক ৪ কাপ, অলিভ অয়েল ৩ টেবিল চামচ, পাপরিকা ১ চা-চামচ, লবণ ও গোলমরিচ পরিমাণমতো এবং লেবু ১টি।
প্রথমে মাংস লবণ মেখে কিছুক্ষণ রেখে দিন। এরপর একটি প্যানে অলিভ অয়েল গরম করে মাংসের টুকরোগুলো হালকা বাদামি করে ভেজে তুলে রাখুন। একই প্যানে পেঁয়াজ ও রসুন দিয়ে নরম না হওয়া পর্যন্ত ভাজতে থাকুন। এরপর কুচি করা টমেটো ও ক্যাপসিকাম দিয়ে কয়েক মিনিট রান্না করুন। এবার ধুয়ে রাখা চাল দিয়ে সবকিছুর সঙ্গে ভালো করে মিশিয়ে নিন। গরম চিকেন স্টক ঢেলে মটরশুঁটি যোগ করুন। ওপর থেকে ভাজা চিকেন দিয়ে মাঝারি আঁচে রান্না করুন। ১৮-২০ মিনিট পর চাল স্টক শুষে নরম হয়ে এলে আঁচ কমিয়ে আরও কয়েক মিনিট রাখুন। প্যানের নিচে হালকা বাদামি স্তর তৈরি হলে চুলা বন্ধ করে প্রায় ৫ মিনিট ঢেকে রাখুন।
পায়েলায় ওপর থেকে লেবুর রস ছড়িয়ে সঙ্গে হালকা সালাদ বা সবজি দিতে পারেন।
সূত্র: দ্য মেডিটিরিয়ান ডিশ
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