ইফতারে থাকুক ব্রকলির পাকোড়া

একদিন ইফতারে আলুর চপের পরিবর্তে ব্রকলির পাকোড়া তৈরি করে দেখুন। খাবার টেবিলে এটিই হয়ে উঠবে মধ্যমণি। আপনাদের জন্য ব্রকলির পাকোড়ার রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
উপকরণ
ব্রকলি ১টি; আদা ও রসুনবাটা; হলুদ, মরিচ, ধনে, জিরাগুঁড়া, গরম মসলা, কাশ্মীরি মরিচের গুঁড়া ১ চা-চামচ করে, চিনি ও লবণ স্বাদমতো, বেকিং পাউডার ১ চা-চামচ, বেসন ও কর্নফ্লাওয়ার ১ কাপ করে, বিট লবণ পরিমাণমতো, ডিম ১টা, হিং আধা চা-চামচ, কালিজিরা ১ চা-চামচ।
প্রণালি
ব্রকলি কেটে ধুয়ে পানিতে ভিজিয়ে রাখুন। গরম পানিতে সামান্য বেকিং পাউডার দিয়ে ব্রকলি পাঁচ মিনিট সেদ্ধ করে পানি ঝরিয়ে নিন। একটি বাটিতে সব উপকরণ একসঙ্গে মিশিয়ে ব্যাটার তৈরি করে ১ ঘণ্টা ঢাকনাসহ রেখে দিন। পরে সেদ্ধ ব্রকলি ব্যাটারে ডুবিয়ে গরম তেলে সোনালি করে ভেজে নিন। এবার পেঁয়াজ, কাঁচা মরিচ দিয়ে বিট লবণ ছিটিয়ে পরিবেশন করুন।
