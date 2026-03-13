Ajker Patrika
ইফতারে থাকুক ব্রকলির পাকোড়া

ফিচার ডেস্ক
ইফতারে থাকুক ব্রকলির পাকোড়া
ছবি: আফরোজা খানম মুক্তা

একদিন ইফতারে আলুর চপের পরিবর্তে ব্রকলির পাকোড়া তৈরি করে দেখুন। খাবার টেবিলে এটিই হয়ে উঠবে মধ্যমণি। আপনাদের জন্য ব্রকলির পাকোড়ার রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।

উপকরণ

ব্রকলি ১টি; আদা ও রসুনবাটা; হলুদ, মরিচ, ধনে, জিরাগুঁড়া, গরম মসলা, কাশ্মীরি মরিচের গুঁড়া ১ চা-চামচ করে, চিনি ও লবণ স্বাদমতো, বেকিং পাউডার ১ চা-চামচ, বেসন ও কর্নফ্লাওয়ার ১ কাপ করে, বিট লবণ পরিমাণমতো, ডিম ১টা, হিং আধা চা-চামচ, কালিজিরা ১ চা-চামচ।

প্রণালি

ব্রকলি কেটে ধুয়ে পানিতে ভিজিয়ে রাখুন। গরম পানিতে সামান্য বেকিং পাউডার দিয়ে ব্রকলি পাঁচ মিনিট সেদ্ধ করে পানি ঝরিয়ে নিন। একটি বাটিতে সব উপকরণ একসঙ্গে মিশিয়ে ব্যাটার তৈরি করে ১ ঘণ্টা ঢাকনাসহ রেখে দিন। পরে সেদ্ধ ব্রকলি ব্যাটারে ডুবিয়ে গরম তেলে সোনালি করে ভেজে নিন। এবার পেঁয়াজ, কাঁচা মরিচ দিয়ে বিট লবণ ছিটিয়ে পরিবেশন করুন।

ব্যাপক হামলার পরও স্থিতিশীল ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ ব্যবস্থা: ব্লুমবার্গের প্রতিবেদন

‘একসঙ্গে এত কবর কখনো খুঁড়ি নাই’

খামেনিপুত্র মোজতবা কি বেঁচে আছেন, ট্রাম্পের মন্তব্যে নতুন রহস্য

রাশিয়ার তেলের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিল যুক্তরাষ্ট্র

রামপালে নৌবাহিনীর বাস-মাইক্রোর সংঘর্ষ, দুই শিশুসহ নিহত ১০

