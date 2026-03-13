ঈদে পারফিউম কেনার আগে যা দেখে নেবেন

ঈদের আনন্দ আর নতুন পোশাকের পূর্ণতা পায় একটি চমৎকার সুগন্ধির ছোঁয়ায়। তবে পারফিউমের বিশাল জগতে সঠিক সুগন্ধিটি খুঁজে পাওয়া নতুনদের জন্য কিছুটা কঠিন হতে পারে। পারফিউম কেবল একটি সুগন্ধি নয়, এটি আপনার ব্যক্তিত্ব ও রুচির প্রতিফলন। এবারের ঈদে নিজের জন্য বা প্রিয়জনকে উপহার দেওয়ার জন্য সেরা পারফিউমটি বেছে নিতে নিচের নির্দেশিকাটি অনুসরণ করুন।
পারফিউমের নোট এবং স্থায়িত্ব বুঝুন
যেকোনো পারফিউমের সুগন্ধ তিনটি ধাপে বা নোটে প্রকাশ পায়। পারফিউম কেনার সময় এই নোটগুলো বোঝা জরুরি।
টপ নোট: পারফিউম স্প্রে করার সঙ্গে সঙ্গে যে ঘ্রাণ পাওয়া যায়, সেটিই টপ নোট। এটি সাধারণত হালকা ও সতেজ হয় এবং ১০-১৫ মিনিট স্থায়ী হয়।
হার্ট বা মিডল নোট: টপ নোট মিশে যাওয়ার পর এই ঘ্রাণ ফুটে ওঠে। এটি পারফিউমের মূল চরিত্র বা আত্মা।
বেস নোট: এটি দীর্ঘস্থায়ী ঘ্রাণ, যা পারফিউমকে গভীরতা দেয় এবং দীর্ঘক্ষণ ত্বকে লেগে থাকে।
কনসেনট্রেশন বা ঘনত্বের পার্থক্য
পারফিউমের তেলের পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে এর স্থায়িত্ব নির্ধারিত হয়।
পিওর পারফিউম: ৩০-৪০ শতাংশ তেল থাকে। এটি সবচেয়ে দামি এবং সুগন্ধ ৮ ঘণ্টার বেশি স্থায়ী হয়।
এডু পারফিউম: ১৫-২০ শতাংশ ঘনত্ব। ঈদের দীর্ঘদিনের জন্য এটি সবচেয়ে ভালো, যা ৪-৫ ঘণ্টা স্থায়ী হয়।
এডু টয়লেট: ৫-১৫ শতাংশ ঘনত্ব। এটি হালকা এবং প্রতিদিনের ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত।
এডু কোলন: ২ থেকে ৪ শতাংশ ঘনত্ব। খুব হালকা ঘ্রাণ, যা ১-২ ঘণ্টা স্থায়ী হয়।
ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী সুগন্ধি নির্বাচন
সুগন্ধি কেনার সময় আপনার পছন্দের সেন্ট ফ্যামিলি বা ঘ্রাণের ধরনটি আগে চিহ্নিত করুন। এগুলোর মধ্যে আছে—
ফ্লোরাল: গোলাপ, জুঁই বা লিলি ফুলের মিষ্টি ঘ্রাণ। যাঁরা রোমান্টিক ও নারীসুলভ ঘ্রাণ পছন্দ করেন, তাঁদের জন্য সেরা।
সাইট্রাস: লেবু বা কমলার সতেজ ঘ্রাণ। এটি দিনের বেলা বা গরম আবহাওয়ায় ব্যবহারের জন্য দারুণ।
উডি: চন্দন বা সিডার কাঠের মতো মাটির ঘ্রাণ। এটি আভিজাত্য ও গাম্ভীর্য প্রকাশ করে।
গুরমন্ড: ভ্যানিলা, চকলেট বা মধুর মতো মিষ্টি ও ভোজ্য ঘ্রাণ।
স্পাইসি: দারুচিনি, আদা বা এলাচির উষ্ণ ও আকর্ষণীয় ঘ্রাণ।
কেনার আগে কিছু টিপস
পারফিউম বাতাসে বা কাগজে স্প্রে না করে সরাসরি কবজিতে স্প্রে করুন। প্রত্যেকের শরীরের প্রাকৃতিক তেল ও পিএইচ ব্যালেন্স আলাদা। তাই একই পারফিউম একেকজনের শরীরে একেক রকম ঘ্রাণ দিতে পারে।
স্প্রে করার পর অন্তত কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করুন। টপ নোট চলে গিয়ে যখন বেস নোট ফুটে উঠবে, তখনই আপনি পারফিউমটির আসল চরিত্র বুঝতে পারবেন।
দিনের বেলা ব্যবহারের জন্য হালকা ও ফ্রেশ সুগন্ধি এবং রাতের অনুষ্ঠানের জন্য কড়া বা স্পাইসি সুগন্ধি বেছে নিন।
পারফিউমের সংরক্ষণ করবেন যেভাবে
দামি পারফিউম কিনে ভুল জায়গায় রাখলে তার ঘ্রাণ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সরাসরি সূর্যালোক বা গরম জায়গায় পারফিউম রাখবেন না। বাথরুমের আর্দ্রতা ও তাপমাত্রার পরিবর্তন পারফিউমের মান কমিয়ে দেয়। আলমারির ভেতর বা কোনো ঠান্ডা ও অন্ধকার জায়গায় পারফিউম রাখা নিরাপদ। সম্ভব হলে পারফিউমটি তার আসল বক্সের ভেতরেই রাখুন।
কীভাবে ব্যবহার করবেন
পারফিউম ব্যবহারের সেরা জায়গা হলো আপনার পালস পয়েন্ট বা শরীরের উষ্ণ জায়গাগুলো। কবজি, ঘাড়ের দুই পাশ, কানের পেছনে এবং কনুইয়ের ভেতরের অংশে স্প্রে করুন। মনে রাখবেন, পারফিউম লাগিয়ে কখনো ঘষবেন না। তাতে ঘ্রাণ নষ্ট হয়ে যায়। মাত্র ২-৩ বার স্প্রে করাই যথেষ্ট।
এবারের ঈদে আপনার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মিশে যাওয়া সেরা সুগন্ধি খুঁজে নিন এবং উৎসবের প্রতিটি মুহূর্ত করে তুলুন আরও সুবাসিত!
সূত্র: মায়ার
রূপচর্চায় নারী-পুরুষের এখন সমান মনোযোগ। অধিকাংশ তরুণ এখন নিজেদের অ্যাপিয়ারেন্স নিয়ে সচেতন। বলা ভালো, ঈদ সামনে রেখে নারীদের মতো এখন পুরুষেরাও সেলফ গ্রুমিং করেন। তবে উৎসব থাকুক বা না থাকুক, যেকোনো রূপচর্চার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু বিষয় মেনে চললে....২১ ঘণ্টা আগে
রমজান মাসের ধকল আর গরমের তীব্রতায় ঈদের আগে চুলের বারোটা বেজে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়; বিশেষ করে সারা দিন রোজা রাখার ফলে শরীরে পানিশূন্যতা এবং ধুলোবালির প্রভাবে চুল হয়ে পড়ে প্রাণহীন, রুক্ষ ও নিস্তেজ। শুধু দামি শ্যাম্পু বা কন্ডিশনারে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। কারণ, চুলের মূল গাঠনিক উপাদান হলো...১ দিন আগে
বেগুনি তো রোজ ইফতারির আইটেমে থাকে। কিন্তু মুচমুচে সুস্বাদু বেগুনি সবাই তৈরি করতে পারে না। আজকের রেসিপিতে জেনে নিন মুচমুচে বেগুনি তৈরির পদ্ধতি। আপনাদের জন্য রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধন শিল্পী কোহিনূর বেগম।১ দিন আগে
আজ আপনার অলসতা অলিম্পিক পর্যায়ে পৌঁছে যাবে। ইচ্ছা করবে বিছানা ছেড়ে না উঠতে, কিন্তু পেটের ক্ষুধা তো আর গ্রহ-নক্ষত্র মানে না! কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীরা আপনার টিফিন বক্সের দিকে লোলুপ দৃষ্টি দিতে পারে, নিজের খাবার আগলে রাখুন।১ দিন আগে