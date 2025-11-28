Ajker Patrika
বুটের কমলা আকৃতির হালুয়া

ফিচার ডেস্ক
ছবি: আফরোজা খানম মুক্তা।
ছবি: আফরোজা খানম মুক্তা।

শীত এলেই রাতে খাওয়ার পর মিষ্টি কিছু খেতে ইচ্ছে হয়। তা হোক পায়েস, পিঠা বা মিষ্টি। রোজ রোজ পাতে তো আর এসব খাবার তোলা ঠিক নয়। মাঝেমধ্যে এমন ডেজার্টও রাখুন, যা খেতে সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর। আপনাদের জন্য মজাদার একটি হালুয়ার রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা

উপকরণ

ছোলা বা বুটের ডাল ৫০০ গ্রাম, চিনি ৫০০ গ্রাম, এলাচ, দারুচিনি, তেজপাতা ২-৩টি করে, জর্দার রং দুই চিমটি, ঘি হাফ কাপ আর সয়াবিন তেল পরিমাণমতো।

প্রণালি

ছোলার ডাল ধুয়ে সেদ্ধ করে নিন। পরে পাটায় বা ব্লেন্ডারে পেস্ট করে নিন। এবার যে কড়াইতে রান্না বসাবেন, তাতে বুটের ডালের পেস্ট, এলাচ, দারুচিনি, তেজপাতা, ঘি ও সয়াবিন তেল দিয়ে ২-৩ ঘণ্টা রেখে দিন। পরে চুলায় বসিয়ে নাড়তে থাকুন। ঘন হয়ে এলে নামিয়ে নিন। সব শেষে হাতের তালুতে ঘি লাগিয়ে কমলার আকার তৈরি করুন। তৈরি হয়ে গেল বুটের কমলা আকারের হালুয়া।

বিষয়:

খাবারজীবনধারারেসিপিখাবারদাবার
