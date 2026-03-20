রেসিপি
ঈদে একটা কাবাব আইটেম কমবেশি সবাই এখন রাখেন। ভিন্ন ধরনের কোনো কাবাব তৈরির কথা ভাবছেন? তাহলে এবার তৈরি করতে পারেন চিকেন রেশা কাবাব। আপনাদের জন্য রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন আলিফ’স ডেলিকেট ডিশেজের শেফ আলিফ রিফাত।
উপকরণ
চিকেন ব্রেস্ট ৫০০ গ্রাম, সেদ্ধ আলু ৩ থেকে ৪টি, ধনেগুঁড়া ১ চা-চামচ, জিরাগুঁড়া ১ চা-চামচ, চিলি ফ্লেক্স ১ চা-চামচ, কালো গোলমরিচের গুঁড়া আধা চা-চামচ, ভাজা বেসন ২ টেবিল চামচ, ধনেপাতাকুচি ১ মুঠো, লেবুর রস ১ চা-চামচ, লবণ স্বাদমতো, ডিম ২টি, ব্রেড ক্রাম্ব পরিমাণমতো, ভাজার জন্য তেল পরিমাণমতো।
প্রণালি
চিলি ফ্লেক্স, জিরা, ধনেগুঁড়া, বেসন, লবণ, কালো গোলমরিচের গুঁড়া ও লেবুর রস দিয়ে মাংস ম্যারিনেট করে রাখতে হবে ২ থেকে ৩ ঘণ্টা। এরপর একটা প্যানে সামান্য তেল দিয়ে চিকেন ব্রেস্ট ভেজে নিতে হবে। এরপর মাংসটা কাঁটাচামচ বা হাত দিয়ে ছাড়িয়ে নিতে হবে। এবার এর সঙ্গে ধনেপাতাকুচি ও আলু দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। পছন্দমতো আকারে কাবাব বানিয়ে প্রথমে ফেটানো ডিমে ডুবিয়ে তারপর ব্রেডক্রাম্বে গড়িয়ে ডুবো তেলে ভেজে নিতে হবে। ব্যস, হয়ে গেল চিকেন রেশা কাবাব। এবার পছন্দমতো সাজিয়ে পরিবেশন করুন।
