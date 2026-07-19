Ajker Patrika
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রেসিপি

স্প্যানিশ স্টাইল ফ্রেঞ্চ টোস্ট টরিজাস

ফিচার ডেস্ক 
স্প্যানিশ স্টাইল ফ্রেঞ্চ টোস্ট টরিজাস
স্প্যানিশ স্টাইল ফ্রেঞ্চ টোস্ট টরিজাস। ছবিটি এআই দিয়ে তৈরি।

রাতে খাওয়ার পর মিষ্টিমুখ না করলে যাঁদের তৃপ্তি হয় না, তাঁরা আজ বিশ্বকাপ ফাইনাল দেখতে দেখতে মজার একটি খাবার খেতে পারেন। আপনি যদি স্পেনের সমর্থক হন, তাহলে এই রেসিপি হয়ত আপনি আগে থেকেই জানেন। বলছি টরিজাসের কথা। ফ্রিজে রাখা ৩-৪ দিনের বাসি পাউরুটি দিয়ে এই খাবারটি তৈরি করা হয় স্পেনে।

ফ্রেঞ্চ টোস্টের মতো এ খাবারটি খাওয়া হয় মূলত ইস্টারের সময়। বাড়িতে যদি ছোট সদস্য থেকে থাকে তাকেও স্কুলের টিফিন বা ব্রেকফাস্ট হিসেবে তৈরি করে দিতে পারেন স্প্যানিশ স্টাইল ফ্রেঞ্চ টোস্ট টরিজাস। রেসিপি রইল এখানেই–

উপকরণ

পাউরুটি ছোট আকারের ১০ পিস, হালকা গরম দুধ দেড় কাপ, ভ্যানিলা এসেন্স ১ চা-চামচ, ডিম ৩টি, দারুচিনি গুঁড়া আধা চা-চামচ, দানাদার চিনি ২ টেবিল চামচ, তেল ভাজার জন্য।

যে ৭টি স্প্যানিশ খাবার জীবনে একবার হলেও খেতে হবেযে ৭টি স্প্যানিশ খাবার জীবনে একবার হলেও খেতে হবে

প্রাণালি

একটি অগভীর বাটিতে হালকা গরম দুধ এবং ভ্যানিলা মিশিয়ে রাখুন। অন্য আরেকটি অগভীর বাটিতে ডিমগুলো ভেঙে মসৃণ হওয়া পর্যন্ত ভালোভাবে ফেটিয়ে রাখুন। দানাদার চিনি এবং দারুচিনি একসঙ্গে মিশিয়ে চুলায় সিরা তৈরি করে একপাশে সরিয়ে রাখুন। এবার ফ্রাইপ্যানে অল্প তেল ঢেলে গরম করুন। চুলার আঁচ মাঝারি থাকবে। একটি একটি করে পাউরুটির টুকরোগুলো দুধের মধ্যে দুই পাশে ডুবিয়ে তারপর, ফেটানো ডিমের মধ্যে দুই পাশে ডুবিয়ে নিন। এবার প্যানে দিয়ে দুই পাশ সোনালি হওয়া পর্যন্ত ভেজে তুলে ফেলুন। এক এক করে সব ভাজা হয়ে গেলে একটি প্লেটে সেগুলো সাজিয়ে তার ওপর দারুচিনি ও চিনির সিরা ছড়িয়ে দিন। চাইলে গরম গরমও খাওয়া যাবে; অঅবার ফ্রিজে রেখে ঠান্ডা করেও খেতে পারেন।

বিষয়:

জীবনধারারেসিপিফিচার
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