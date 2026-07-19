খেলা চলাকালীন এবং খেলা শেষে মানসিক স্থিরতা বজায় রাখার উপায়

বিশ্বকাপ ফাইনাল
দীর্ঘ জল্পনাকল্পনা। মাঠের ভেতরে এবং মাঠের বাইরের উত্তেজনা শেষ হচ্ছে আজ রাতেই। বিশ্বকাপ ফুটবল ফাইনাল মানেই কোটি কোটি ভক্তের টানটান উত্তেজনা, উল্লাস আর চরম উৎকণ্ঠা। প্রিয় দলের প্রতি ভালোবাসার কারণে এই সময়ে আবেগের পারদ থাকে সর্বোচ্চ চূড়ায়। তবে খেলা চলাকালীন তীব্র মানসিক চাপ এবং ম্যাচ শেষের জয়-পরাজয়ের ধাক্কা অনেকের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। কার ঘরে ট্রফি উঠবে—তা আগে জানার উপায় নেই। তাই বিশ্বকাপ ফাইনাল উপভোগ করার পাশাপাশি কীভাবে নিজের মানসিক স্থিরতা ও ভারসাম্য বজায় রাখবেন, তা ভেবে রাখুন আগে থেকে।
- মনে রাখুন, এটি শুধুই একটি খেলা। নিজের দেশকে বা প্রিয় দলকে আবেগের সঙ্গে সমর্থন করা দারুণ বিষয়, তবে একটি ম্যাচ কখনোই আপনার ব্যক্তিগত জীবন, সম্পর্ক বা আত্মমর্যাদাকে সংজ্ঞায়িত করতে পারে না। খেলাধুলার মূল উদ্দেশ্য বিনোদন ও সম্প্রীতি। এই দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখলে ফাইনালের চরম উত্তেজনার মুহূর্তেও মন শান্ত রাখা সহজ হয়।
- বিশ্বকাপ নিয়ে প্রায় দেড় মাসে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিশাল উন্মাদনা চলছে। খেলে শেষে সমর্থক দল ও বিপক্ষ দলের মধ্যে রেষারেষি চলতেই থাকবে। তাই ডুম-স্ক্রলিং বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অপব্যবহার বন্ধ করবেন সবার আগে। খেলা শেষ হওয়ার পরপরই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোতে তর্ক-বিতর্ক, রেফারিং নিয়ে বিতর্ক এবং নেতিবাচক মন্তব্যের ঝড় নিয়ে মেতে থাকা বন্ধ রাখুন। কারণ, ম্যাচ শেষে দীর্ঘ সময় ধরে এগুলো স্ক্রল করা মানসিক চাপ বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। তাই খেলা শেষে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে বিরতি নিন। প্রয়োজনে ক্ষতিকর অ্যাকাউন্টগুলো মিউট করে রাখুন এবং অনলাইনে সবার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকুন।
নিজের ভালো লাগা এবং মানসিক সুস্থতাকে প্রাধান্য দিন। ফাইনাল ম্যাচ আবেগের সঙ্গে উপভোগ করুন। তবে খেলা যেন আপনার জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে, সেদিকে লক্ষ রাখুন।
সূত্র: বোনা ম্যাগাজিন, আইওএল
রাজধানী থেকে জেলা শহর; অফিস, দোকানপাট, চায়ের দোকান এমনকি রান্নাঘরেও এই মুহূর্তে একটাই আলোচনা—‘বিশ্বকাপ ফাইনাল’। কোন দলের হাতে উঠবে এবারের বিশ্বকাপ—এ নিয়েই যত জল্পনা-কল্পনা।২ ঘণ্টা আগে
রাতে খাওয়ার পর মিষ্টিমুখ না করলে যাঁদের তৃপ্তি হয় না, তাঁরা আজ বিশ্বকাপ ফাইনাল দেখতে দেখতে মজার একটি খাবার খেতে পারেন। আপনি যদি স্পেনের সমর্থক হন, তাহলে এই রেসিপি হয়ত আপনি আগে থেকেই জানেন। বলছি টরিজাসের কথা। ফ্রিজে রাখা ৩-৪ দিনের বাসি পাউরুটি দিয়ে এই খাবারটি তৈরি করা হয় স্পেনে।৪ ঘণ্টা আগে
বিশ্বকাপ ফাইনাল দেখার তোড়জোর চলছে। নিজ বাড়িতে সবাই মিলে বা বন্ধুর বাড়িতে বসেই অনেকে খেলা দেখবেন বলে ঠিক করেছেন। খেলা দেখাকে কেন্দ্র করে ওয়ান ডিশ পার্টিরও আয়োজন আছে। রান্নাঘরে চলছে স্ন্যাকস তৈরির পরিকল্পনা। ফলে একটা উৎসবের আমেজ।৬ ঘণ্টা আগে
নামি-দামি ব্র্যান্ডের পণ্য যখন কাজ করে না, তখন অনেকেই একদম প্রাকৃতিক উপায়ে ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ানো কিংবা ব্রণের সমস্যা দূর করার দিকে ঝুঁকে পড়েন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কল্যাণে আজকাল স্ক্রল করলেই চোখে পড়ে নানা রকম ঘরোয়া রূপচর্চা। যাকে বলা হয় ডিআইওয়াই স্কিনকেয়ার হ্যাকস।৯ ঘণ্টা আগে