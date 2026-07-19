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সাজসজ্জা

বিশ্বকাপ ফাইনাল দেখার আয়োজন চলছে ঘরেই? আর্জেন্টিনার সমর্থকেরা যেভাবে সাজতে পারেন

ফিচার ডেস্ক
বিশ্বকাপ ফাইনাল দেখার আয়োজন চলছে ঘরেই? আর্জেন্টিনার সমর্থকেরা যেভাবে সাজতে পারেন
অদিতি, শাড়ি: হরিতকী, মেকআপ ও হেয়ারস্টাইল: নিউ রেড বিউটি স্যালন। ছবি: হাসান রাজা

বিশ্বকাপ ফাইনাল দেখার তোড়জোর চলছে। নিজ বাড়িতে সবাই মিলে বা বন্ধুর বাড়িতে বসেই অনেকে খেলা দেখবেন বলে ঠিক করেছেন। খেলা দেখাকে কেন্দ্র করে ওয়ান ডিশ পার্টিরও আয়োজন আছে। রান্নাঘরে চলছে স্ন্যাকস তৈরির পরিকল্পনা। ফলে একটা উৎসবের আমেজ। আপনি যদি আর্জেন্টিনার সমর্থক হয়ে থাকেন, তবে এই লেখা আপনার জন্যই। জার্সি হোক বা আর্জেন্টিনা থিমের শাড়ি বা কুর্তি; গায়ে তো উঠবেই। ফলে বড়সড় একটা পরিকল্পনা সেরে ফেলতে পারেন দ্রুতই।

ফ্যাশনে সাদা ও নীলকে বলা হয় ‘গুড কম্বিনেশন’। ফলে আর্জেন্টিনার সমর্থক হওয়ায় আপনি এরই মধ্য়ে উৎড়ে গেছেন। বিশেষ করে নারী ফুটবলপ্রেমীদের জন্য এই রঙের কম্বিনেশনে নিজেকে সাজিয়ে তোলার দারুণ সব সুযোগ রয়েছে। আর্জেন্টাইন নারীদের মতো বা বাংলাদেশি স্টাইলে আকাশী-সাদায় নিজেকে অনন্য করে তুলতে কেমন পোশাক পরবেন ও কীভাবে সাজবেন তা এ ঝলকে দেখে নিন।

পোশাক

ফিউশন শাড়ি: নীল-সাদা কম্বিনেশনের প্রিন্টেড বা টাই-ডাই শাড়ি বেছে নিতে পারেন। শাড়ির পাড় বা আঁচলে আর্জেন্টিনার পতাকার সূর্য বা ফুটবলের মোটিফ থাকলে তা দেখতে দারুণ লাগবে। এর সঙ্গে নেভি ব্লু বা রয়্যাল ব্লু রঙের স্লিভলেস ব্লাউজ চমৎকার মানাবে।

ক্যাজুয়াল ও স্পোর্টি লুক: আর্জেন্টিনার অফিশিয়াল হোম জার্সি বা স্কাই ব্লু রঙের টি-শার্টের সঙ্গে সাদা জিন্স, স্কার্ট কিংবা ডেনিম শর্টস পরতে পারেন। একটু ট্রেন্ডি লুকের জন্য ওভারসাইজড সাদা শার্টের ভেতর আকাশি ক্রপ টপও ট্রাই করতে পারেন।

ট্রেডিশনাল কুর্তি বা সালোয়ার-কামিজ: সাদা কুর্তির সঙ্গে আকাশি রঙের ওড়না এবং প্যান্ট, অথবা পুরো আকাশী-সাদা কম্বিনেশনের থ্রি-পিস পরতে পারেন।

অদিতি, শাড়ি: হরিতকী, মেকআপ ও হেয়ারস্টাইল: নিউ রেড বিউটি স্যালন। ছবি: হাসান রাজা
অদিতি, শাড়ি: হরিতকী, মেকআপ ও হেয়ারস্টাইল: নিউ রেড বিউটি স্যালন। ছবি: হাসান রাজা

মেকআপে নীলাভ ছোঁয়া

স্পোর্টি লুক আনতে চোখটাকেই বেশি প্রাধান্য দিতে হবে। চোখে গ্ল্যামারাস লুক আনতে গাঢ় নীল বা আকাশি রঙের আইলাইনার বা কাজল ব্যবহার করতে পারেন। চোখের পাতায় হালকা সাদা শিমার বা গ্লিটার দিলে খেলা দেখার আমেজ দ্বিগুণ হবে। গাল ও ঠোঁটে একদম ন্যাচারাল বা ন্যুড টোনের মেকআপ রাখুন, যাতে চোখের বা পোশাকের নীল-সাদা রঙটি সবচেয়ে বেশি হাইলাইট হয়। চাইলে গালে আর্জেন্টিনার পতাকার ছোট একটি ট্যাটু বা পেইন্টিংও এঁকে নিতে পারেন। সবশেষে নখে সাদা নেইলপলিশ দিয়ে তার ওপর নীল রঙের স্ট্রাইপ বা ফুটবলের ডিজাইন করে নিতে পারেন।

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চুলের সাজ

চুল খোলা রাখতে চাইলে একপাশে বেণি করে বা টুইস্ট করে আলতো করে ক্লিপ দিয়ে আটকে রাখতে পারেন। স্পোর্টি লুকের জন্য উঁচু করে পনিটেইল বা ফ্রেঞ্চ বেণি করা যেতে পারে, যা খেলা উপভোগ করার সময় আপনাকে আরামও দেবে। বব কাট চুল হলে একেবারে কার্ল করে নিতে পারেন।

গয়না

খুব বেশি গয়না না পরলেই ভালো। তাহলে আরামটা বজায় থাকবে। খুব বেশি হলে পোশাকের সঙ্গে ম্যাচিং করে বড় গোল পুঁতির গাঢ় নীল বা আকাশি রঙের মালা পরা যেতে পারে। হাতে পরতে পারেন মেটাল বা সুতোর নীল-সাদা ব্রেসলেট। গ্রুপ ছবি তোলার আগে চুলে বা মাথার ওপর স্টাইলিশ সাদা ফ্রেমের সানগ্লাস রাখলে বেশ স্মার্ট ও স্পোর্টি দেখাবে। সাথে একটি সিম্পল মেটালিক চেইনের হাতঘড়ি পরলেও দারুণ লাগবে।

বিষয়:

সাজগোজফুটবল বিশ্বকাপজীবনধারাপোশাক
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