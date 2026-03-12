Ajker Patrika
ঈদে একা ভ্রমণে ৫ ভুল এড়িয়ে চলুন

ফিচার ডেস্ক
আসছে ঈদ। ভ্রমণপ্রেমীদের অনেকে এখন নতুন করে ভ্রমণের পরিকল্পনা করছেন। যাঁরা দলবলে যেতে চান, তাঁদের তো তেমন কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু যাঁরা একা ভ্রমণ করতে চান এবং বলতে গেলে প্রায় নতুন, তাঁদের জন্য কিছু বিষয় বিবেচনায় রাখতে হবে। একাকী ভ্রমণের স্বাধীনতা যেমন আছে, তেমনি আছে বিভিন্ন সমস্যা। বিশেষ করে অভিজ্ঞতা যাঁদের কম, কিন্তু আগ্রহ বেশি। কিছু সাধারণ ভুল এড়িয়ে চললে একক ভ্রমণ হবে আরও স্মৃতিমধুর এবং আনন্দদায়ক। তেমনি পাঁচটি কাজের কথা জেনে নিন, যেগুলো না করলে ভ্রমণ হতে পারে দারুণ।

একাকিত্ব ভয় পাবেন না

একা একা ঘুরতে যাওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের প্রধান ‘শত্রু’ একাকিত্বকে ভয় পাওয়া। অর্থাৎ একা একা যাব, কাউকে তো চিনি না, কোথায় কী করব ইত্যাদি। এসব ভাবনা মূলত একা চলতে হবে, সেই ভয় থেকে আসে। এসব মূলত অস্বস্তি। এই অস্বস্তিবোধ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। আসলে সবাই আপনার ক্ষতি করার জন্য বসে নেই; বরং অনেকে আপনার বন্ধু হওয়ার জন্য হাত বাড়িয়ে আছে। চোখ-কান খোলা রেখে হাত বাড়িয়ে দিলেই একা ভ্রমণে আর ভয় পাবেন না। তাই একাকিত্বে ভয় না পেয়ে তা উপভোগ করতে শিখুন। তাতে ভ্রমণ আনন্দময় হয়ে উঠবে।

অতিরিক্ত ব্যাগ নেবেন না

ভ্রমণে অতিরিক্ত ব্যাগ নেওয়াটা আসলে মনের ভুল। কারণ, পরিকল্পনা ঠিকমতো হলে ভ্রমণে অনেক বেশি পোশাক পরার তেমন কোনো সুযোগ পাওয়া যায় না। আর যেহেতু বিষয়টি ভ্রমণ, তাই সব সময় সব ধরনের পোশাক পরাও সম্ভব নয়। আর আমাদের ব্যাগের বহর বেশি হয় মূলত পোশাকের কারণে। মনে রাখতে হবে, যেহেতু একা ভ্রমণ করছেন, তাই নিজেকে সবকিছু বহন করতে হবে। তাই ব্যাগের সংখ্যা কম রাখুন। স্বচ্ছন্দে বহন করতে পারেন

এমন আকারের একটি ব্যাগ সঙ্গে নেওয়া উচিত। সেই ব্যাগে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলোই নিন। সেগুলোর মধ্যে থাকতে পারে অল্প কিছু পোশাকসহ ওষুধ, খুব অল্প ডিভাইস ও চার্জার ইত্যাদি।

হাতে সময় না রাখা

পরিকল্পনা করেছেন, কিন্তু সময় কম। এমন পরিকল্পনা না করাই ভালো ভ্রমণের জন্য। কোথাও গিয়ে সবকিছু এক দিনে দেখে ফেলার চাপ নেবেন না। তাতে শুধু দেখা হলেও উপভোগ হবে না। আর ভ্রমণ শুধু ‘গেলাম আর দেখে এলাম’ এমন বিষয় নয়। প্রয়োজনে আপনি নতুন গন্তব্যের জন্য নতুন একটি দিন ঠিক করুন। ট্রাফিক জ্যাম, স্বাস্থ্যগত কিংবা প্রাকৃতিক কারণে ভ্রমণের পরিকল্পনা পরিবর্তন করতে হতে পারে। তাই হাতে সময় রেখে ভ্রমণের পরিকল্পনা করুন।

বিকল্প পরিকল্পনা হাতে রাখুন

আপনার পরিকল্পনা অনুযায়ী সবকিছু না-ও ঘটতে পারে এবং তা স্বাভাবিক। যেকোনো কারণেই হোক, হঠাৎ আপনার হোটেল রুম বুকিং বাতিল হয়ে যেতে পারে। আবার যেখানে যেতে চান, সেখানে প্রচণ্ড ভিড় হতে পারে। এদিকে ভিড় আপনার পছন্দ নয়। আবার হতে পারে রাজনৈতিক সমস্যা কিংবা দেখা দিতে পারে প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এসব ক্ষেত্রে নিজের ভ্রমণ পরিকল্পনা বাতিল করতে হতে পারে। তাই বিকল্প পরিকল্পনা রাখুন। সে পরিকল্পনায় বিকল্প গন্তব্যও ঠিক করে রাখুন। যাতে যেকোনো সমস্যা হোক না কেন, আপনার ভ্রমণ পরিকল্পনা বাতিল করতে না হয়।

খরচের হিসাব কম করুন

ভ্রমণের জন্য বাজেট তৈরি জরুরি। কোথায় কত টাকা খরচ হবে, সেটি আগে থেকে পরিকল্পনায় থাকলে বাজেটের মধ্যে ভ্রমণ সহজ হয়। কিন্তু সেটিই সব সময় করতে হবে, তা নয়। ভ্রমণে গিয়ে আপনার মনে হতে পারে, একটি অতিরিক্ত দিন আপনি থেকে যাবেন। সে ক্ষেত্রে কিছু অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হওয়া স্বাভাবিক। আনন্দ পেতে সেই অর্থ ব্যয় করা থেকে পিছপা হবেন না। মনে রাখবেন, আপনি আজ যেখানে আছেন, জীবনে কোনো দিনও সেখানে আর যাওয়া না-ও হতে পারে। তাই বাজেটের সঙ্গে অতিরিক্ত কিছু টাকা সঙ্গে রাখুন। যেকোনো সময় সেটি আপনার কাজে দেবে।

কিছু টিপস

  • ভ্রমণে নিজের জন্য একটু বিলাসিতা করুন।
  • যেখানেই যান না কেন, নতুন বন্ধু বানাতে ভয় পাবেন না।
  • পরিবার কিংবা বন্ধুদের আপনার ভ্রমণ গন্তব্য সম্পর্কে জানিয়ে যান।
  • নিজের অনুভূতির ওপর বিশ্বাস রাখুন।
  • যেকোনো সময় প্রয়োজন হতে পারে বিধায় ন্যাশনাল আইডি কার্ড কিংবা যেকোনো আইডি কার্ড বা সেগুলোর ফটোকপি সঙ্গে রাখুন।

সূত্র: ট্রাভেল অ্যান্ড লেজার

