ঠান্ডা-কাশি ও গলাব্যথা দূর করতে বাড়িতেই তৈরি করুন টনিক চা

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
ঠান্ডা-কাশি ও গলাব্যথা দূর করতে বাড়িতেই তৈরি করুন টনিক চা। ছবি: আফরোজা খানম মুক্তা
এ মৌসুমে নিজের তো বটেই, আশপাশে চোখ রাখলে দেখবেন ছোট-বড় অনেকেই সর্দি, কাশি, জ্বর ও গলাব্যথার সমস্যায় ভুগছেন। ওষুধ, সিরাপ ও মসলা পানি খাচ্ছেন ভরপুর। তবে এ মৌসুমের সর্দি-কাশিতে আরাম পেতে এক ধরনের বিশেষ চা তৈরি করে পান করতে পারেন। আপনাদের জন্য টনিক চায়ের রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা

উপকরণ

তেজপাতা ২ থেকে ৩টি, এলাচি ৪টি, দারুচিনি ৩ টুকরা, লবঙ্গ ৫ থেকে ৬টি, গোল মরিচ ৫ থেকে ৬টি, বিটলবণ এক চিমটি, তুলসী পাতা ৫ থেকে ৬টি, মধু এক চা-চামচ, লেবুর রস ১ টেবিল চামচ, আদা কুচি এক টেবিল চামচ, নলেন গুড় স্বাদমতো, পানি তিন কাপ।

প্রণালি

হাঁড়িতে পানি দিন। পানি শুকিয়ে অর্ধেক হয়ে এলে সব উপকরণ একসঙ্গে দিয়ে দিন। তারপর ৮ থেকে ১০ মিনিট রান্না করুন। এবার চায়ের কাপে ঢেলে ছেঁকে নিন। একটু ঠান্ডা হলে লেবুর রস, মধু দিয়ে পরিবেশন করুন এই টনিক চা।

