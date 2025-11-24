Ajker Patrika
রেসিপি

সাবুদানার পুলি পিঠা

ফিচার ডেস্ক
আপডেট : ২৪ নভেম্বর ২০২৫, ১১: ২৫
সাবুদানার পুলি পিঠা

শীত আসছে। নতুন চালে তৈরি হবে দারুণ সব পিঠাপুলি। ঐতিহ্যবাহী পিঠাগুলো তো ভাজা হবেই, সে সঙ্গে দু-একটি নতুন ধরনের পিঠা তৈরি করে চমকে দিন পরিবারের মানুষদের। আপনাদের জন্য রইল তেমনি একটি পিঠার রেসিপি। রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন ‘সেরা রাঁধুনি ১৪২৭’ প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় রানারআপ ও রন্ধনশিল্পী মরিয়ম হোসেন নূপুর

উপকরণ

সাবুদানা ১ কাপ, পানি ৩ থেকে ৪ টেবিল চামচ, সামান্য লবণ, নারকেল কোরা ১ কাপ, খেজুর গুড় ৫ টেবিল চামচ, দুধ ১ লিটার, চিনি পরিমাণমতো, এলাচ ৩ থেকে ৪টি, দারুচিনি ১ স্টিক।

প্রণালি

সাবুদানা পানি দিয়ে ভিজিয়ে রাখুন ১০ মিনিট। নারকেল গুড় দিয়ে জ্বাল দিয়ে নরম পাক দিয়ে নিন। সাবুদানা আর পানির মিশ্রণ ভালো করে মেখে খামির করে হাত দিয়ে ছোট রুটির মতো করে নারকেল পুর দিয়ে পুলি পিঠার মতো ভাঁজ দিয়ে নিন।

দুধে এলাচ ও দারুচিনি দিয়ে ফুটিয়ে তাতে পিঠা দিয়ে দিন। তারপর পরিমাণমতো চিনি দিয়ে ভালো করে জ্বাল দিতে হবে যতক্ষণ না পিঠা সেদ্ধ হয়। সেদ্ধ হলে নামানোর আগে গুঁড়া দুধ দিয়ে কিছুক্ষণ ফুটিয়ে নিন। এরপর গরম বা ঠান্ডা যেকোনোভাবে পরিবেশন করুন।

