Ajker Patrika
রেসিপি

গরম ভাতের সঙ্গে নারকেল চিংড়ি

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
নারকেল চিংড়ি। রেসিপি ও ছবি: আফরোজা খানম মুক্তা।

আর কিছুদিন পরই কোরবানির ঈদ। সে সময়টায় মাংসের বিভিন্ন পদ রান্নার ব্যাপার রয়েছে বলে এখন অনেকে মাংস রান্নার কথা ভাবছেন না। মাছ, ভাত আর সবজিই চলবে ঈদের আগ পর্যন্ত। বড় মাছ খেতে ইচ্ছে না হলে নারকেল চিংড়িই রেঁধে ফেলুন। রান্না সহজ আবার খেতে সুস্বাদু। আপনাদের জন্য নারকেল চিংড়ির রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা

উপকরণ

বড় চিংড়ি মাছ ৬টি, পেঁয়াজকুচি আধা কাপ, আদা ও রসুনবাটা ১ চা-চামচ করে, হলুদ, মরিচ ও ধনেগুঁডা ১ চা-চামচ করে, নারকেল কোরানো ৪ টেবিল চামচ, গুঁড়াদুধ ২ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো, সয়াবিন তেল ৪ টেবিল চামচ, কাঁচা মরিচ ফালি ৫-৬টি।

প্রণালি

চিংড়ি মাছ কেটে ধুয়ে নিন। পরে কড়াইতে সয়াবিন তেল গরম হলে পেঁয়াজকুচি দিয়ে বাদামি করে ভেজে নিন। তারপর চিংড়ি মাছ দিয়ে সামান্য ভেজে আদা ও রসুনবাটা, হলুদ, মরিচ, ধনেগুঁড়া, লবণ, কোরানো নারকেল, গুঁড়াদুধ দিয়ে অল্প পানি দিন। তারপর কষিয়ে রান্না করুন ৫ মিনিট। পরে কাঁচা মরিচ ফালি দিয়ে নেড়ে নামিয়ে নিন। এবার ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

