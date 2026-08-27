Ajker Patrika
En
রেসিপি

বেগুনে ইতালিয়ান স্বাদ

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
বেগুনে ইতালিয়ান স্বাদ
এগপ্ল্যান্ট পারমিজিয়ানা। ছবি: সংগৃহীত

বাঙালির পরিচিত বেগুনকে ইতালিয়ান কায়দায় রান্না করলে হয়ে ওঠে এগপ্ল্যান্ট পারমিজিয়ানা। বেগুনের সঙ্গে টমেটো সস, মোজারেলা ও পারমিজান চিজের স্তর সাজিয়ে বেক করা হয় এই জনপ্রিয় ইতালিয়ান খাবার। নরম বেগুন, টমেটো সস আর গলে যাওয়া চিজের মিশ্রণে তৈরি হয় দারুণ স্বাদ। বিকেল বা সন্ধ্যার নাশতার জন্য সহজে বানিয়ে ফেলা যায় এই পদ।

উপকরণ

বড় বেগুন ৫টি, মোজারেলা ও পারমিজান চিজ পরিমাণমতো, টমেটো পাল্প প্রায় ১ লিটার, বেসিল পাতা পরিমাণমতো, পেঁয়াজ ও গাজরকুচি আধা কাপ করে, ময়দা পরিমাণমতো, অলিভ অয়েল প্রয়োজনমতো এবং লবণ স্বাদমতো।

প্রস্তুত প্রণালি

বেগুন লম্বা করে কেটে লবণ দিয়ে ২০ মিনিট রেখে দিন। এরপর পানি মুছে ময়দা মাখিয়ে তেলে বাদামি করে ভেজে নিন। একটি প্যানে অলিভ অয়েল দিয়ে পেঁয়াজ ও গাজর ভেজে টমেটো পাল্প, লবণ ও বেসিল পাতা দিয়ে প্রায় ২০ মিনিট রান্না করে সস তৈরি করুন। তারপর ওভেন ১৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে গরম করে নিন। বেকিং ট্রেতে প্রথমে অল্প টমেটো সস এবং তার ওপর বেগুনের স্তর দিন। এরপর আবার সস, মোজারেলা চিজ ও পারমেজান চিজ দিন। এভাবে কয়েকটি স্তর তৈরি করে ওপরের স্তরে পারমেজান চিজ ছড়িয়ে দিন। তারপর ৩০ থেকে ৪০ মিনিট বেক করুন। চিজ গলে সোনালি হয়ে এলে বের করে কয়েক মিনিট রেখে পরিবেশন করুন।

ডালিম-আখরোটে পারস্যের স্বাদ, চিকেনে নতুন আয়োজনডালিম-আখরোটে পারস্যের স্বাদ, চিকেনে নতুন আয়োজন

পরিবেশন

গরম এগপ্ল্যান্ট পারমিজিয়ানা সালাদ, গার্লিক ব্রেড বা পাস্তার সঙ্গে পরিবেশন করা যায়।

সূত্র: ভিনসেনজোস প্লেট

বিষয়:

খাবাররান্নারেসিপিখাবারদাবার
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত