Ajker Patrika
রেসিপি

কাবলি ছোলা দিয়ে সালাদ

ফিচার ডেস্ক
কাবলি ছোলা দিয়ে সালাদ
রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা। ছবি: সংগৃহীত

রোজার মধ্য়ে যাঁরা ডায়েট করছেন, তাঁরা বিভিন্ন ধরনের সালাদ নিশ্চয় পাতে রাখছেন রোজ। আপনাদের জন্য কাবলি ছোলা দিয়ে মজাদার একটি সালাদের রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।

উপকরণ

কাবলি ছোলা সেদ্ধ ২০০ গ্রাম, ডিম সেদ্ধ ২টি, অ্যাভোকাডো ১টি, গাজর ১টি, টমেটো ১টি, মুলা ১টি, ক্যাপসিকাম ১টি, লেবুর রস এক চা-চামচ, শুকনো টালা মরিচের গুঁড়া আধা চা-চামচ, লবণ স্বাদমতো, বিট লবণ আধা চা-চামচ, শসা ১টি, পুদিনাপাতা বা ধনেপাতা সাজানোর জন্য।

প্রণালি

কাবলি ছোলা ও ডিম আলাদা সেদ্ধ করে রাখুন। এবার অ্যাভোকাডো, শসা, গাজর, মুলা, টমেটো, ক্যাপসিকাম কুচি করে কেটে নিন। তারপর সার্ভিং ডিশে ছোলা ও ডিম সেদ্ধ লেবুর রস, লবণ, বিট লবণ, টালা শুকনা মরিচের গুঁড়া ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

বিষয়:

রন্ধনশিল্পীরেসিপিফিচার
অস্ট্রেলিয়ার হোটেল থেকে পালান ৫ ইরানি নারী ফুটবলার, ফেঁসে যান একজন

ইবি শিক্ষিকা হত্যা: দিন যত যাচ্ছে, আমরা হতাশ হচ্ছি—বললেন বাবা ও স্বামী

নির্মাণ হচ্ছে মহেশখালী অর্থনৈতিক অঞ্চলে সড়ক, খরচ হাজার কোটি

গাজীপুরের কারখানায় নিয়োগ দেবে এপেক্স, আবেদন শুরু

জামায়াতের মঞ্চে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তালিকাভুক্ত মাদক কারবারি

শিশুদের ডিপ্রেশন বাড়াচ্ছে সেলফোনের ব্যবহার

কাবলি ছোলা দিয়ে সালাদ

আজকের রাশিফল: অপরিচিতকে ঘরের চাবি বা মনের চাবি—কোনোটাই দেবেন না

ঈদের আগে ঝকঝকে ত্বক পেতে

