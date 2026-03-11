কাবলি ছোলা দিয়ে সালাদ

রোজার মধ্য়ে যাঁরা ডায়েট করছেন, তাঁরা বিভিন্ন ধরনের সালাদ নিশ্চয় পাতে রাখছেন রোজ। আপনাদের জন্য কাবলি ছোলা দিয়ে মজাদার একটি সালাদের রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
উপকরণ
কাবলি ছোলা সেদ্ধ ২০০ গ্রাম, ডিম সেদ্ধ ২টি, অ্যাভোকাডো ১টি, গাজর ১টি, টমেটো ১টি, মুলা ১টি, ক্যাপসিকাম ১টি, লেবুর রস এক চা-চামচ, শুকনো টালা মরিচের গুঁড়া আধা চা-চামচ, লবণ স্বাদমতো, বিট লবণ আধা চা-চামচ, শসা ১টি, পুদিনাপাতা বা ধনেপাতা সাজানোর জন্য।
প্রণালি
কাবলি ছোলা ও ডিম আলাদা সেদ্ধ করে রাখুন। এবার অ্যাভোকাডো, শসা, গাজর, মুলা, টমেটো, ক্যাপসিকাম কুচি করে কেটে নিন। তারপর সার্ভিং ডিশে ছোলা ও ডিম সেদ্ধ লেবুর রস, লবণ, বিট লবণ, টালা শুকনা মরিচের গুঁড়া ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।
